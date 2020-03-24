IMF: Küresel resesyon bekliyoruz

IMF Başkanı Georgieva, küresel finansal kriz zamanındaki gibi ya da 'daha da kötü' bir resesyon beklendiğini söyledi. Georgieva, önümüzdeki yıl içinse toparlanma beklentisinde olduklarını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, virüs salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleşen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

İnsanları salgından korumak ve ekonomiye verdiği zararı azaltmak için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Georgieva, şimdi dayanışma zamanı olduğunu söyledi.

“Küresel büyümenin görünümü 2020 için negatif, küresel finansal kriz zamanında olduğu gibi belki de daha kötü bir resesyon bekleniyor. Ancak 2021’de toparlanma bekliyoruz” diyen Georgieva, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı. Salgının ekonomik etkisinin şiddetli olacağını, virüsün hızlı durdurulması halinde iyileşmenin de o kadar hızlı ve güçlü olacağını aktardı.

80 ÜLKE İÇİN YARDIM TALEBİ

Gelişmekte olan birçok ekonominin ve düşük gelirli ülkelerin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Georgieva, “Yatırımcılar, krizin başlangıcından bu yana gelişmekte olan piyasalardan 83 milyar dolar çekti, bu şimdiye kadarki en büyük sermaye çıkışı olarak kaydedildi” ifadesini kullandı.

80 ülkenin IMF’den yartım istediğini belirten Georgieva, salgınla mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini kullanmaya hazır olduklarını yineledi.