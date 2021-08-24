IMF tarihinin en büyük SDR tahsisi yürürlüğe girdi: En çok para alan 3 ülke

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin üye ülkelere tahsisinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Georgieva, yazılı açıklamasında, IMF tarihindeki en büyük SDR tahsisinin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Söz konusu tahsisin dünya için önemine değinen Georgieva, bunun benzeri görülmemiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle mücadele için “eşsiz bir fırsat” olduğunu kaydetti.

Georgieva, “SDR tahsisi, küresel ekonomik sisteme ilave likidite sağlayacak, ülkelerin döviz rezervlerini artıracak ve daha pahalı iç veya dış borçlara olan bağımlılıklarını azaltacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 275 milyar dolar gelişmekte olan ülkelere gitti

Ülkelerin SDR tahsisini ekonomilerini desteklemek ve krizle mücadelelerini hızlandırmak için kullanabileceklerine dikkati çeken Georgieva, SDR’lerin ülkelere IMF’deki kota payları oranında dağıtıldığını aktardı.

Georgieva, yaklaşık 275 milyar doların gelişmekte olan ülkelere gideceğini belirterek düşük gelirli ülkelerin ise yaklaşık 21 milyar dolar alacağını kaydetti.

SDR tahsisinin IMF’nin salgın sürecinde üye ülkeleri desteklemeye yönelik çabalarının kritik bir bileşeni olduğunu vurgulayan Georgieva, salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 85 ülkeye 117 milyar dolar yeni finansman sağlandığını, 29 ülkeye borç ödemelerinde kolaylık imanı verildiğini, güçlü ve daha sürdürülebilir bir toparlanmanın sağlanmasına yardımcı olmak için 175’ten fazla ülkeye politika tavsiyesi ve kapasite geliştirme desteği sağlandığını aktardı.

Türkiye’ye yaklaşık 6,3 milyar dolarlık SDR tahsisi

IMF’nin verilerine göre, 190 üye ülkeye fondaki mevcut kotaları oranında SDR tahsisi yapıldı.

En çok SDR tahsis edilen ülkeler ABD (yaklaşık 112,6 milyar dolar), Japonya (yaklaşık 41,8 milyar dolar) ve Çin (yaklaşık 41,3 milyar dolar) oldu.

Türkiye’ye ise 4,46 milyar SDR (yaklaşık 6,3 milyar dolar) tahsis edildi.