IMF, Türkiye'ye ilişkin 2023 ve 2024 yılı büyüme tahminlerini revize etti

IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye düşürdü. 2024 tahminini ise yukarı yönlü revize eden kurum bu yıl için küresel büyüme tahminini de düşürdü.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2023 sayısını "Zorlu Bir Toparlanma" başlığıyla yayımladı. Raporda Türkiye'nin 2023 büyümesi yüzde 2,7, 2024 büyümesi yüzde 3,6 olarak tahmin edildi. IMF Ekim ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2023 ve 2024’te Türkiye’nin yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

2023 yılı enflasyon tahmini düşürüldü

IMF 2023 yılı Türkiye ortalama TÜFE tahminini yüzde 50,6 olarak belirlerken 2024’te ortalama TÜFE’yi yüzde 35,2 olarak öngördü. IMF Ekim raporunda 2023 için ortalama TÜFE’yi yüzde 51,2, 2024’ü ise yüzde 24,2 olarak tahmin etmişti. Cari denge/GSYH tahmini 2023 için eksi yüzde 4, 2024 için eksi yüzde 3,2 olarak öngörüldü. 2023 işsizlik tahmini yüzde 11, 2024 işsizlik tahmini yüzde 10,5 oldu.

Türkiye'nin büyüme beklentisi 2024 yılı için yükseltildi



Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 3,6 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. IMF'nin ocak ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023 ve 2024'te yüzde 3'er büyüyeceği öngörülmüştü.



Türkiye için enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, 2022'de yüzde 72,3 olan yıl sonu enflasyon tahmininin 2023'te yüzde 50,6'ya ve 2024'te yüzde 35,2'ye gerilemesinin beklendiği aktarıldı. Raporda, Türkiye için işsizlik tahmininin 2023 için yüzde 11 ve 2024 için yüzde 10,5 olarak belirlendiği bildirildi.

IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e ve 2024 için yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürdü. IMF'nin ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, dünya ekonomisinin 2023'te yüzde 2,9 ve 2024'te yüzde 3,1 büyüyeceği öngörülmüştü.

Raporda, küresel ekonomik büyüme oranının 5 yılda yüzde 3'te sabitlenmesinin beklendiği, bunun 1990'dan bu yana en düşük orta vadeli büyüme tahmini olduğu belirtildi. Küresel enflasyonun ise düşük emtia fiyatları nedeniyle 2022'deki yüzde 8,7 seviyesinden 2023'te yüzde 7'ye düşmesinin beklendiği aktarılan raporda, çekirdek enflasyonun daha yavaş düşebileceği ve enflasyonun hedefe döndürülmesinin 2025'ten önce olası olmadığı bildirildi.

Gelişmiş ekonomilerin büyümesinde yavaşlama bekleniyor

Gelişmiş ekonomilerin büyümesinde belirgin bir yavaşlama görülmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, geçen yıl yüzde 2,1 büyüdüğü tahmin edilen ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 1,6 ve 2024'te yüzde 1,1 büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF'nin ocak ayındaki tahminlerinde, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4 ve 2024'te yüzde 1 büyüyeceği öngörülmüştü.

Geçen yıl yüzde 3,5 olduğu tahmin edilen Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme hızının da bu yıl yüzde 0,8'e gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, bölge ekonomisinin 2024'te yüzde 1,4 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. IMF'nin ocak ayındaki tahminlerinde, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,7 ve gelecek yıl yüzde 1,6 büyüyeceği öngörülmüştü.

Raporda, daha önce bu yıl yüzde 0,1 büyümesi öngörülen Almanya ekonomisinin, 2023'te yüzde 0,1 küçülmesinin beklendiği belirtilirken, Fransa ekonomisi ile ilgili büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,7 olarak korunduğu aktarıldı. İtalya ile ilgili büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltildiği kaydedilen raporda, İspanya ile ilgili büyüme tahmininin yüzde 1,1'den yüzde 1,5'e çıkarıldığı bildirildi. Raporda, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinin Almanya için yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e, Fransa için yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e, İtalya için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e ve İspanya için yüzde 2,4'ten yüzde 2'ye indirildiği belirtildi.

Daha önce bu yıl yüzde 0,6 daralması öngörülen İngiltere ekonomisinin yüzde 0,3 küçülmesinin beklendiği aktarılan raporda, ülke ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 0,9'dan yüzde 1'e çıkarıldığı bildirildi. Raporda, söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentileri 2023 yılı için yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıkarılırken, 2024 için yüzde 1,4 olarak korunduğu kaydedildi.

Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5,2 büyümesi tahmin ediliyor

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 5,2 ve 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,5 olarak korunduğu aktarıldı.

Hindistan ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 6,1'den yüzde 5,9'a ve gelecek yıl için yüzde 6,8'den yüzde 6,3'e indirildiği kaydedilen raporda, Rusya ekonomisi ile ilgili büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,3'ten yüzde 0,7'ye çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,3'e düşürüldüğü belirtildi. Raporda, bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisinin 2023 için yüzde 4'ten yüzde 3,9'a indirildiği, 2024 yılı için yüzde 4,2 olarak korunduğu aktarıldı.