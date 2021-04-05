IMF uyardı: 2013 gibi olabilir!

Fon, Amerikan Merkez Bankası'nın potansiyel sürpriz sıkılaşmasının borçlanma maliyetlerinde artışa neden olarak gelişen piyasalarda portföy çıkışlarına neden olabileceği uyarısında bulunarak, merkez bankalarının yönlendirmelerinin kritik olduğuna dikkat çekti.

Dünya Ekonomik Görünümü raporunda yer alan analiz bölümünde fon, Kovid-19 aşılamaları ve ekonomik beklentilere ilişkin iyi haberlerin etkisiyle ABD'de yükselen piyasa faizlerinin portföy girişlerini artırma, bunun yanında ise birçok gelişen piyasa için dolar bazlı borçlanmalarda makasların daraltma eğilimi yaratabileceğini belirtti.

İlgili bölümde IMF ekonomistleri Philipp Engler, Roberto Piazza ve Galen Sher gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının enflasyon riskleri dolayısıyla endişelerini dile getirmesi durumunda 2013'de yaşanan taper tantrum dönemindeki gibi dünyanın finansal koşullarda sürpriz bir sıkılaşmayla karşılaşabileceğini ifade etti.

Merkez bankalarının yönlendirmeleri önemli

Fon bu uyarıları yaparken, gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının yönlendirmelerini önemli olduğuna vurgu yaptı.

Fed daha önce yaptığı yönlendirmelerde enflasyonda yüzde 2 hedefine vurgu yaparak ekonomide tam istihdam yaşanana kadar faiz oranlarını yüzde 0 seviyelerinde tutacağını belirtmişti.

2013 yılında ABD'den gelen sıkılaşma yönündeki yönlendirmeler gelişen ülke piyasalarında hızlı bir çıkış yaratmış, aynı dönemde bu sebepten dolayı Türk Lirası da dolar karşısında sert kayıp yaşamıştı.



