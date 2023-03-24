IMF'den bankacılık sektörü için 'sürekli teyakkuz' çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) den bankacılık sektöründe yaşananların ardından "sürekli teyakkuz" çağrısı yaptı.

24.03.2023 09:10:100
Paylaş Tweet Paylaş
IMF'den bankacılık sektörü için 'sürekli teyakkuz' çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası hızla alınan önlemlerin piyasa stresini bir ölçüde hafiflettiğini ancak belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek, "sürekli teyakkuzda olunması" gerektiğini söyledi.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, finansal piyasalarda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Politika yapıcıların hızı adımlar attığına işaret eden Kozack, bunların büyük merkez bankalarının ABD dolarının likiditesini artırmaya yönelik eylemlerini içerdiğini anımsattı.

Kozack, "Alınan önlemler piyasa stresini bir ölçüde hafifletti. Bununla birlikte, belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor ve sürekli teyakkuzda olmak gerekiyor." dedi. Gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirten Kozack, küresel finansal istikrara yönelik olası etkileri değerlendirdiklerini dile getirdi.

ABD'de geçen haftalarda Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, Avrupa'da ise İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurması piyasalardaki belirsizlikleri tetiklemişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

53 kategoride pazar liderleri

53 kategoride pazar liderleri

Zorlu Enerji'nin elektrikli şarj ağı, Toog ile hız kazanacak

Zorlu Enerji'nin elektrikli şarj ağı, Toog ile hız kazanacak

Emekliye zam ve geçici işçiye kadro düzenlemesi Meclis'te

Emekliye zam ve geçici işçiye kadro düzenlemesi Meclis'te

Deutsche Bank hisselerinin fiyatı düşüyor

Deutsche Bank hisselerinin fiyatı düşüyor

AB liderleri bankacılık krizi için buluştu

AB liderleri bankacılık krizi için buluştu

Togg T10X için bir haftada 100 bin ön sipariş verildi

Togg T10X için bir haftada 100 bin ön sipariş verildi

Yorum Yaz