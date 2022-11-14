IMF'ye göre ekonomik görünüm daha kötüye gidecek

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre enflasyon etkisiyle küresel ekonomik görünüm “iç karartıcı” ve daha kötüye gidecek.

14.11.2022 12:03:370
Paylaş Tweet Paylaş
IMF'ye göre ekonomik görünüm daha kötüye gidecek

IMF küresel ekonomi için beklentilerin, Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyon etkilerinin aşağı yönlü riskleri artırması nedeniyle ekimde tahmin edilenden daha kötümser olduğunu duyurdu. IMF Araştırma Departmanı Ekonomisti Tryggvi Gudmundsson, "Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya" yönelik bir blog yazısı kaleme aldı.

Küresel ekonomi için beklentilerin geçen ay tahminlerden bile kötü olduğuna işaret edilen yazıda, buna sebep olarak Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyon etkilerinin aşağı yönlü riskleri artırması ile Çin'deki zayıf büyüme ivmesi gösterildi.

Yazıda, IMF’nin küresel ekonomi için 2023 büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirdiği hatırlatılarak, son aylarda, G20 ülkelerindeki satın alma yöneticisi (PMI) endekslerinde kaydedilen istikrarlı bir kötüleşmeye işaret edildi.

“Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklar çok büyük ve zayıflayan ekonomik göstergeler daha fazla zorluğa işaret ediyor." değerlendirmesine yer verilen yazıda, mevcut siyasi ortamın "olağan dışı derecede belirsiz" olduğuna işaret edildi.

Blog yazısında, Avrupa'da enerji krizinin kötüleşmesinin büyümeyi ciddi şekilde engelleyeceği ve enflasyonu yükselteceğine vurgu yapılarak, gelecek aylarda birçok G-20 ekonomisinde daha fazla sıkılaşmanın beklendiği aktarıldı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'ye yatırıma devam

Türkiye'ye yatırıma devam

Global ağda Türkiye atağı!

Global ağda Türkiye atağı!

Organik büyüme hedefliyoruz

Organik büyüme hedefliyoruz

Rotada büyük değişim

Rotada büyük değişim

Yeni bir oyun kuruyoruz

Yeni bir oyun kuruyoruz

Yerine koymada kritik yükseliş

Yerine koymada kritik yükseliş

Yorum Yaz