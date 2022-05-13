ING Belçika'nın başına Türk kadın yönetici

Pınar Abay, bankanın ilk kadın yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Abay, daha önce ING Belçika Yönetim Kurulu üyeliği, ING Türkiye Genel Müdürlüğü yapmıştı.

13.05.2022 09:08:000
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ING Belçika'nın başına Türk kadın yönetici

ING Belçika'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Abay oldu. ING Belçika, önceki başkan Diego du Monceau'nun yaş haddinden dolayı görevinin sona erdiğini, Abay'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandığını açıkladı. Abay'ın, bankanın 150 yıllık tarihinde yönetim kuruluna başkanlık eden ilk kadın olduğuna işaret edildi.

Pınar Abay da konuyla ilgili açıklamasında, ING Belçika Yönetim Kurulu Başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Bankanın yönetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının kadın olduğuna işaret eden Abay, önceki başkan Monceau'ya çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Abay, daha önce ING Belçika Yönetim Kurulu üyeliği, ING Türkiye Genel Müdürlüğü yapmıştı. Abay, McKinsey firmasının çeşitli birimlerinde çalışmıştı.

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