İngiltere Merkez Bankası'ndan 33 yıllık en büyük artış

İngiltere Merkez Bankası (BOE) 40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece 1989'dan bu yana görülen en büyük faiz artışını yaptı. Banka izlenen patikanın 2 yıllık bir resesyona neden olabileceği tahminini paylaştı.

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25'ten yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece 33 yılın en büyük faiz artışını yaptı. Ancak gelecekteki faiz artışlarının miktarı konusunda piyasa beklentilerini karşılamadı.

Beklenti de faizin 75 baz puan artırılması yönündeydi. Para politikası kararı 2'ye karşı 7 oyla alındı. Açıklamada gelecek faiz artışlarına dair 'zirve faizin muhtemelen piyasaların ima ettiğinden düşük olacağı' belirtildi.

Banka böylece faiz artışlarına 8. ayda da devam etti. Banka ülke ekonomisinin resesyona girebileceği tahminine yer verdi. Açıklamada enflasyon sürdürülebilir biçimde hedefe dönene kadar daha fazla faiz artışı gerekebileceği belirtildi. Ancak faizlerde zirvenin 'finans piyasalarında fiyatlanandan daha düşük olabileceği' ifade edildi. Enflasyon Eylül ayında yüzde 10,1'e yükselmişti. Karar sonrası sterlin dolar karşısında 2 haftanın en düşük seviyesine indi.