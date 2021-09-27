İngiltere'de benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Kuzey Batı Londra'da bulunan Sainsbury's benzin istasyonu ve çevresindeki yoğunluk görüldü.

İngiltere’de TIR sürücüsü sıkıntısı nedeniyle benzin istasyonlarında kuyruklar oluşmuş, bazı marketlerdeki ürün tedarikinde sorun yaşanmıştı. İngiltere, soruna çözüm için geçici vize üzerinde çalışıyor. Euronews’in aktardığı habere göre İngiltere, Noel öncesinde özellikle nakliye sektöründe yaşanabilecek iş gücü açığını gidermek için 10 bin 500 geçici vize vereceğini duyurdu. Geçici vize programı 5 bin ağır vasıta sürücüsü ve 5 bin 500 tavukçuluk sektörü çalışanını kapsıyor.

Habere göre Ekim ayında başlayacak ve Aralık ayı sonunda bitecek olan 3 ay süreli geçici vize programının Türkiye dahil birçok ülkeye açık olması beklenirken, başvuruların büyük çoğunluğunun Avrupa Birliği ülkelerinden geleceği tahmin ediliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada Birleşik Krallık Vize ve Göçmenlik Dairesi’nin (UKVI) önümüzdeki günlerde vize başvurularını işleme sokmak için hazırlık yürüttüğü belirtildi.

İngiltere’de hükümet yeni vize programının yanı sıra lojistik hizmetlere destek olmak amacıyla 4 bin yeni ağır vasıta şoförünün eğitimine başlanacağını duyurdu. Ayrıca ülkedeki bir milyon kamyon şoförüne mektup göndererek sektöre geri dönmeleri çağrısında bulunulacağı belirtildi.

NAKLİYE SEKTÖRÜ TEPKİLİ

Bu karar ülkedeki Kara Nakliye Birliği tarafından yetersiz bulundu. Hükümetin geçici vize programına özelikle ağır vasıta şoförlerini eklemiş olmasını “geç ve yetersiz” bir adım olarak değerlendiren birlik İngiltere’nin nakliye sektöründe 100 bin şoför açığı olduğunu belirtiyor.

Hükümetin planını yetersiz bulan İngiltere Parekende Konsorsiyumu da Noel öncesinde tam kapasite faaliyet verebilmeleri için derhal en az 15 bin kamyon sürücüsüne ihtiyaç bulunduğunu belirterek bu eksiği gidermek için hükümetin önünde yalnızca 10 günlük bir süre kaldığı uyarısında bulundu.

İngiltere Ticaret Odası da hükümetin bu girişimini “yangına bir kova su dökmek” olarak niteledi.