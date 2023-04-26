İngiltere'den 69 milyar dolarlık satın almaya engel

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Microsoft'un bilgisayar oyun şirketi Activision Blizzard'ı satın alma işlemini engelledi.

26.04.2023 15:30:000
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İngiltere'den 69 milyar dolarlık satın almaya engel

CMA'dan yapılan açıklamada, Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik endişeler nedeniyle engellendiği belirtildi.

Açıklamada, CMA'nın nihai kararının Microsoft'un söz konusu endişeleri giderecek yeterli çözümleri sunamamasının ardından alındığı aktarıldı.

Microsoft, Ocak 2022'de Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı. CMA, Eylül 2022'de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmıştı.

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