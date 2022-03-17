İngiltere'den, Ankara-İzmir YHT için rekor finansman

Demir yolları projeleri için sağlanan finansmanın önemli bir kısmı, Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi (Ankara-İzmir YHT) için kullanılacak.

Türkiye, demir yolları projeleri için geçen yıl imzaladığı kredi anlaşmalarıyla toplamda 6 milyar dolar finansman sağlarken, bunun 2,8 milyar doları Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi (Ankara-İzmir YHT) için kullanılacak.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, yurt dışı kaynaklardan sağlanan krediler, Türkiye ekonomisine ve altyapı yatırımlarına duyulan güveni ortaya koyuyor.

Bakanlık geçen yıl 16 büyük projenin finansmanı için yurt dışındaki kreditör kuruluşlarla toplamda 6 milyar 800 milyon 367 bin dolarlık kredi finansmanına imza attı.

Söz konusu finansmanın yaklaşık 6 milyar doları demir yolu projelerine sağlanırken, Ankara-İzmir YHT projesine 16 Ağustos'ta Credit Suisse AG Londra Şubesi ve Standard Chartered Bank liderliğindeki kreditör kuruluşlardan 382 milyon dolar kaynak bulundu. Daha sonra 17 Aralık'ta projeye, İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) garantisi altında çeşitli kreditör kuruluşlardan sağlanan 2,4 milyar dolarlık kredi için imza atıldı. Böylece söz konusu proje için sağlanan kredi tutarı yaklaşık 2,8 milyar dolara ulaştı.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep demir yolu projesi

Yurt dışındaki kuruluşlardan, Marmaray Projesine 176 milyon 535 bin dolar, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesine 1 milyar 434 milyon 298 bin dolar, Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Hattı Projesine 510 milyon 315 bin dolar, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Projesine 1 milyar 45 milyon 17 bin dolar kredi sağlandı.

Demir yolu projelerine ilişkin krediler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kullanılacak.