İngiltere'den gıda fiyatları için uyarı

BoE Başkanı Bailey, "Kıyamete dair bir tahmin yapmış gibi olmaktan dolayı üzgünüm. Fakat bu (gıda fiyatlarındaki yükseliş) büyük bir endişe kaynağı" açıklaması yaptı.

17.05.2022 09:31:000
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İngiltere'den gıda fiyatları için uyarı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, gelecek dönemde İngiltere'nin ve dünyanın yükselen gıda fiyatları riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

İngiliz parlamentosunda konuşan Bailey, sadece buğday fiyatlarının geçen altı hafta içinde yaklaşık yüzde 25 arttığını söyledi. "Kıyamete dair bir tahmin yapmış gibi olmaktan dolayı üzgünüm. Fakat bu (gıda fiyatlarındaki yükseliş) büyük bir endişe kaynağı" ifadelerini kullanan Bailey, Ukrayna'da devam eden savaşın ve Çin'de Kovid-19 salgınının seyrine ilişkin gelişmelerin emtia fiyatlarının artmasına neden olduğunu dile getirdi. İngiltere'de enflasyonun bu yıl içinde yüzde 10 ile zirve seviyesini göreceğini kaydeden Bailey, "Bu durumdan memnun değilim. İçinde bulunduğumuz kötü bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede geçen ay, önde gelen süpermarket zincirleri Ukrayna'da gelen ayçiçeği yağının azalması nedeniyle müşterilerin satın alabilecekleri ürün sayısını sınırlamıştı. İngiltere'de mart ayı itibarıyla yüzde 7 olan enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. BoE, 5 Mayıs'ta politika faiz oranını yüzde 0,75 seviyesinden yüzde 1'e artırmıştı.

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