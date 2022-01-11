İnovatif Teknolojiler: 14 Ocak 2022'de New Future'a davetlisiniz

“New Future: İnovatif Teknolojiler” toplantısında buluşacak yenilikçi şirketler, başarı hikayelerini anlatacak.

11.01.2022 15:09:000
Paylaş Tweet Paylaş
İnovatif Teknolojiler: 14 Ocak 2022'de New Future'a davetlisiniz

Dijital dönüşüm pandeminin verdiği ivmeyle güçlenmeye devam ediyor. Dijitalleşme sürecini başlatan şirketler, yeni teknolojik ürün ve uygulamalardan yararlanarak dönüşümü hayata geçiriyor, iş süreçlerini hızlandırıyor. Bunu başarıyla uygulayan yenilikçi şirketlerin hikayelerini dinleyeceğimiz “New Future: İnovatif Teknolojiler” toplantımıza sizleri de bekliyoruz;

İzlenme ve kayıt linki:  https://www.newfuture-capital.com

Davetiye: https://ibb.co/V9LGz3H

14 Ocak 2022, Cuma

PROGRAM

10:00 AÇILIŞ KONUŞMASI

Şeyma Öncel Bayıksel / Capital Yazı İşleri Müdürü

10:05 PANEL /  İNOVATİF TEKNOLOJİLER:Yenilikçi ürünlerle yeni gerçekleri karşılamak

 Moderatör: Prof. Dr. Selim Yazıcı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi / FinTech İstanbul Kurucu Ortak

         Panelistler:

         • Harun Tepe Borusan Lojistik Ticari Mükemmellik ve Pazarlama Direktörü

         • Emre Ölçer   İşbankası Dijital Bankacılık Bölümü  - Bölüm Müdürü

         • Özge Çelik    Birleşik Ödeme Kart ve Dijital Cüzdan Genel Müdür Yardımcısı

         • Tamer Çağatay Hopi Veri Bilimi ve CRM Kampanya Yönetim Direktörü

10:45  KAPANIŞ

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2022'yi öngörmek zor

2022'yi öngörmek zor

Gelecek iyilikte

Gelecek iyilikte

Dijital şirket olmakta kararlıyız

Dijital şirket olmakta kararlıyız

Sırada EMEA liderliği var

Sırada EMEA liderliği var

Büyük veriyi doğru okuyoruz

Büyük veriyi doğru okuyoruz

Süreçlerimizi dönüştürüyoruz

Süreçlerimizi dönüştürüyoruz

Yorum Yaz