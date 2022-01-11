İnovatif Teknolojiler: 14 Ocak 2022'de New Future'a davetlisiniz

“New Future: İnovatif Teknolojiler” toplantısında buluşacak yenilikçi şirketler, başarı hikayelerini anlatacak.
Dijital dönüşüm pandeminin verdiği ivmeyle güçlenmeye devam ediyor. Dijitalleşme sürecini başlatan şirketler, yeni teknolojik ürün ve uygulamalardan yararlanarak dönüşümü hayata geçiriyor, iş süreçlerini hızlandırıyor. Bunu başarıyla uygulayan yenilikçi şirketlerin hikayelerini dinleyeceğimiz “New Future: İnovatif Teknolojiler” toplantımıza sizleri de bekliyoruz;
İzlenme ve kayıt linki: https://www.newfuture-capital.com
Davetiye: https://ibb.co/V9LGz3H
14 Ocak 2022, Cuma
PROGRAM
10:00 AÇILIŞ KONUŞMASI
Şeyma Öncel Bayıksel / Capital Yazı İşleri Müdürü
10:05 PANEL / İNOVATİF TEKNOLOJİLER:Yenilikçi ürünlerle yeni gerçekleri karşılamak
Moderatör: Prof. Dr. Selim Yazıcı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi / FinTech İstanbul Kurucu Ortak
Panelistler:
• Harun Tepe Borusan Lojistik Ticari Mükemmellik ve Pazarlama Direktörü
• Emre Ölçer İşbankası Dijital Bankacılık Bölümü - Bölüm Müdürü
• Özge Çelik Birleşik Ödeme Kart ve Dijital Cüzdan Genel Müdür Yardımcısı
• Tamer Çağatay Hopi Veri Bilimi ve CRM Kampanya Yönetim Direktörü
10:45 KAPANIŞ