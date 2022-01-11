İnovatif Teknolojiler: 14 Ocak 2022'de New Future'a davetlisiniz

Dijital dönüşüm pandeminin verdiği ivmeyle güçlenmeye devam ediyor. Dijitalleşme sürecini başlatan şirketler, yeni teknolojik ürün ve uygulamalardan yararlanarak dönüşümü hayata geçiriyor, iş süreçlerini hızlandırıyor. Bunu başarıyla uygulayan yenilikçi şirketlerin hikayelerini dinleyeceğimiz “New Future: İnovatif Teknolojiler” toplantımıza sizleri de bekliyoruz;

İzlenme ve kayıt linki: https://www.newfuture-capital.com

Davetiye: https://ibb.co/V9LGz3H

14 Ocak 2022, Cuma

PROGRAM

10:00 AÇILIŞ KONUŞMASI

Şeyma Öncel Bayıksel / Capital Yazı İşleri Müdürü

10:05 PANEL / İNOVATİF TEKNOLOJİLER:Yenilikçi ürünlerle yeni gerçekleri karşılamak

Moderatör: Prof. Dr. Selim Yazıcı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi / FinTech İstanbul Kurucu Ortak

Panelistler:

• Harun Tepe Borusan Lojistik Ticari Mükemmellik ve Pazarlama Direktörü

• Emre Ölçer İşbankası Dijital Bankacılık Bölümü - Bölüm Müdürü

• Özge Çelik Birleşik Ödeme Kart ve Dijital Cüzdan Genel Müdür Yardımcısı

• Tamer Çağatay Hopi Veri Bilimi ve CRM Kampanya Yönetim Direktörü

10:45 KAPANIŞ