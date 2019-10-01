İnşaat maliyet endeksi arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,07 arttı

23 ARALIK, 20190
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İnşaat maliyet endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat maliyet endeksi (İME) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,07, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,40 düştü, işçilik endeksi %1,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %3,43 düştü, işçilik endeksi %25,38 arttı.

 Bina inşaatı maliyet endeksi aylık %0,10 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,32 düştü, işçilik endeksi %0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %2,03 düştü, işçilik endeksi %25,52 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık %0,03 düştü

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,03 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,68 düştü, işçilik endeksi %1,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %7,75 düştü, işçilik endeksi %24,87 arttı.

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