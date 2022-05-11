İnşaat maliyet endeksi arttı: Aylık ve yıllık veriler

İnşaat maliyet endeksi martta aylık bazda yüzde 9,58, yıllık bazda yüzde 101,57 artış kaydetti.

11.05.2022 11:06:000
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İnşaat maliyet endeksi arttı: Aylık ve yıllık veriler

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks martta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 12,19, işçilik endeksi yüzde 1,22 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 128,11, işçilik endeksi yüzde 42,59 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 8,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 98,14 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 123,87, işçilik endeksi yüzde 42,58 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 12,13, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 113,28 yükseldi. Şubat ayına kıyasla malzeme endeksi yüzde 15,04, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde martta yüzde 142,04, işçilik endeksinde yüzde 42,63 artış gerçekleşti.

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