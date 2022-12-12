İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,44, yıllık bazda yüzde 117,07 artış kaydetti.

12.12.2022 10:48:380
Paylaş Tweet Paylaş
İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 117,07 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,88, işçilik endeksi yüzde 1,94 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 128,41, işçilik endeksi yüzde 85,65 yükseliş gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,49, işçilik endeksi yüzde 1,91 yükseldi. Malzeme endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125,08, işçilik endeksi yüzde 85,84 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125,83 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,12, işçilik endeksi yüzde 2,07 arttı. Malzeme endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 139,4, işçilik endeksinde yüzde 84,93 artış gerçekleşti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Sabırsız kuşak nasıl tutulacak

Zirvede değişim rüzgarı

Zirvede değişim rüzgarı

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

"İŞ"TE KLİŞE SENDROMU

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Yeni çalışma formülü: İşyerinde sosyalleşme

Liderlikten önce kaç yıl?

Liderlikten önce kaç yıl?

Yorum Yaz