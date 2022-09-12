İnşaat maliyet endeksi temmuzda arttı

TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 6,46, yıllık bazda yüzde 114,74 artış kaydetti.

12.09.2022 10:41:000
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İnşaat maliyet endeksi temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114,74 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,29, işçilik endeksi yüzde 27,57 yükseldi. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,46, işçilik endeksi yüzde 83,89 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi yüzde 27,76 yükseldi. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 120,93, işçilik endeksinde yüzde 83,90 artış gerçekleşti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129,10 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,15 azalırken, işçilik endeksi yüzde 26,91 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,92, işçilik endeksi yüzde 83,88 yükseldi.

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