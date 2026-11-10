İntetra 2026'nın ilk dokuz ayında brüt karını yüzde 146,7 artırdı

İntetra, 2026 yılının ilk dokuz ayına ait finansal performansını ve üçüncü çeyrek ile sonrasındaki operasyonel gelişmelerini paylaştı. 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde hasılat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5 artışla 2,2 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde brüt kar yüzde 146,7 artışla 787,8 milyon TL, brüt kar marjı ise yüzde 35,4 oldu. Esas faaliyet karı 569 milyon TL, FAVÖK ise yüzde 296 artışla 697 milyon TL olarak gerçekleşen İntetra’nın, Ocak-Eylül 2026 dönem net karı da 128 milyon TL’nin üzerine çıktı. Aynı dönemde ana ortaklık payına düşen net kar 75,3 milyon TL, pay başına kazanç ise 0,57 TL olarak yansıdı. Net parasal kayıp etkisinden arındırılmış dönem net karı 346,2 milyon TL olarak hesaplandı.

Bilanço ve nakit akışında artış

30 Eylül 2026 itibarıyla şirketin toplam varlıkları 5,1 milyar TL’ye, özkaynakları 3,7 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynakların toplam kaynaklar içindeki payı ise yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Nakit ve nakit benzerleri, halka arz gelirinin etkisiyle 134,5 milyon TL’den 1,3 milyar TL’ye yükseldi. 30 Eylül itibarıyla 645,2 milyon TL net nakit pozisyonunda bulunan İntetra Teknoloji’nin borçluluk oranı %28,4’e geriledi.

“Yatırımcılarımızın güveniyle gelecek hedeflerimize odaklanıyoruz”





Finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan İntetra CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Alyürük, “2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiğimiz finansal sonuçlar, büyüme stratejimiz doğrultusunda attığımız adımların somut yansımalarını ortaya koyuyor. Hasılatımızı yüzde 44,5 artırırken brüt karımızda yüzde 146,7, FAVÖK’te ise yüzde 296 oranında büyüme kaydetmemiz, finansal performansımız açısından önemli bir gelişme oldu. Halka arz sürecinde yatırımcılarımızdan gördüğümüz ilgi ve destek de şirketimizin gelecek vizyonuna duyulan güven açısından bizim için son derece kıymetli. Elde ettiğimiz sonuçları ve yatırımcılarımızın bize duyduğu güveni, uzun vadeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

“Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojileri küresel pazarlarda daha güçlü konumlandırmayı hedefliyoruz”

Şirketin gelecek dönem hedeflerine de değinen Alyürük, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de ve yurt dışında yürüttüğümüz projelerle faaliyet alanlarımızı genişletirken, mühendislik ve teknoloji geliştirme yetkinliklerimizi de sürekli ileri taşıyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli ulaşım projelerinden edindiğimiz deneyimi, daha ölçeklenebilir ürünlere, yeni iş modellerine ve küresel pazarlardaki fırsatlara dönüştürmeye odaklanıyoruz. Önümüzdeki dönemde Ar-Ge yatırımlarımızı artırmayı, yazılım ve ürün geliştirme kapasitemizi büyütmeyi, üretim altyapımızı güçlendirmeyi ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmayı amaçlıyoruz. Kendi teknolojilerimizin ürünleşme süreçlerini hızlandırmak ve proje bazlı faaliyetlerimizin yanı sıra sürdürülebilir gelir sağlayabilecek iş modelleri oluşturmak stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Ulaşım ve mobilite sektörü, dijitalleşme ve bağlantılı teknolojilerin etkisiyle önemli bir dönüşümden geçiyor. Yapay zeka, büyük veri analitiği, akıllı trafik yönetimi ve dijital ödeme sistemleri bu dönüşümün temel unsurlarını oluşturuyor. İntetra olarak yazılım, donanım, veri ve operasyon teknolojilerini bir araya getiren entegre yaklaşımımızla geleceğin ulaşım çözümlerinin geliştirilmesinde daha etkin rol üstlenmek istiyoruz.

2027 yılında ihracat ağımızı genişletmeyi, uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeyi ve yeni pazarlarda ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeyi planlıyoruz. Özellikle gelişen ulaşım ve lojistik koridorlarının beraberinde getirdiği dijitalleşme ihtiyaçlarının önemli bir potansiyel sunduğuna inanıyoruz. Türkiye’de kazandığımız mühendislik birikimini ve teknolojik yetkinliklerimizi daha geniş coğrafyalara taşıyarak ülkemizin teknoloji ihracatına katkıda bulunmayı, sürdürülebilir büyümemizi desteklemeyi ve tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyoruz.”