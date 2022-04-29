Intron Bilişim: Yerelde başlayan hikayesini globale taşıyor

Intron Bilişim şirketinin kurucusu İsmail Can, “Online eğitimden IT dünyasına ve gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren, bünyesinde yedi adet markası olan bir grup şirketiyiz” diyor.

IT sektörünün önde gelen proje ve mühendislik şirketlerinden Intron Bilişim, kurulduğu 2009’dan bu yana 400’den fazla kuruma binden fazla proje üretti. Bugün itibarıyla online eğitimden IT dünyasına ve gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirket, bir tanesi Londra’da olmak üzere bünyesinde yedi adet markası olan bir grup şirketi konumuna geldi.

Türkiye genelindeki bütün hizmetlerini yurt dışında da vermeye devam eden şirketin arkasında ise bir başarı hikayesi yatıyor. Intron Bilişim şirketinin kurucusu İsmail Can’ın kariyer hikayesi Bulgaristan’da başlayıp Türkiye’de devam ediyor. Ailesiyle birlikte İzmir’e göç ettikten sonra İzmir Atatürk Lisesi’ni ve ardından Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitiriyor. İş hayatına adım atacakken okuldaki bilgisayar mühendisliğinin önünde “Ege Üniversitesi öğrencilerine çok cüzi bir rakama Cisco Network eğitimi verilecektir” ilanını görüyor.

Dönüm noktası

Bu kursa kayıt olan İsmail Can, “Hayatımdaki dönüm noktalarından bir tanesi de bu kursa kayıt olmaktı. Cisco CCNA Mühendisi olarak oradan mezun oldum ve IT sektörüne adım atmış oldum” diyor.

Cisco’nun Türkiye genelinde düzenlediği bir network yarışmasına katılan ve kazanan İsmail Can, bu süreci şöyle anlatıyor; ‘İstanbul’a davet edildik. Başvuran projeler içinde tek donanım üreten ekip bizdik. Diğer bütün projeler yazılım tabanlı projelerdi. Cisco’dan özel jüri ödülümüzü alarak geri döndük. Ardından ODTÜ Üniversitesi Enformatik Enstitüsü’ne yüksek lisansa başvurdum. Bu süreçte birkaç arkadaşımla birlikte ilk işimizi kurduk. Telekomünikasyon konusunda çok önemli tecrübeler edindik. Daha sonra telekom sektöründen IT sektörüne geçiş yaptım, yazılım ve donanım satışına başladım. Intron Bilişim’i 2009 yılında kurdum.’

2014’te kurulan Udemy’nin hikayesini okuyan İsmail Can, bu alanda yeni bir girişim kurmak için harekete geçiyor. Türkiye’deki üniversitelerin online eğitim taraflarını tek bir portalda toplayıp Türkiye’de eşi olmayan bir fikri hayata geçirmiş olduklarını söyleyen İsmail Can, “Bu portalda üniversitelere ait olan sertifikaları tüm Türkiye’ye ve tüm dünyaya satış hedefiyle yola çıktık. Üniversite kampüsüne bile girmeden buradan kolayca sertifikanızı alabiliyorsunuz. Sertifikanız da üstelik adresinize geliyor” diyor.

Türkiye genelindeki bütün hizmetlerini yurt dışında da vermeye devam eden Intron Bilişim, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Hollanda’da bir şirket kurarak yurt dışına açılma hedefini de gerçekleştirecek.