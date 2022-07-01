Inveon’un başarısına uluslararası tescil

Inveon, küresel teknoloji endüstrisinin en güvenilir ve itibarlı değerlendirme platformlarından biri olan G2’in yayınladığı Grid® Report’ta yer alan ilk Türk şirketi oldu.

E-ticaret sektörünün öncü çözüm sağlayıcısı olarak global arenada varlık gösteren Inveon, küresel teknoloji endüstrisinin en güvenilir ve itibarlı değerlendirme platformlarından biri olan G2’in yayınladığı Grid® Report’ta yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu. Rapor kapsamında Inveon’un e-ticaret ürünleri “Çok kanallı Perakende Altyapı Çözümleri” kategorisine dahil edildi.

Dünyanın en büyük teknoloji pazaryeri olan G2, her çeyrekte kullanıcı topluluklarında yapılan incelemelerin yanı sıra, çevrimiçi kaynak ve sosyal ağlardan toplanan verilerden yola çıkarak değerlendirdiği ürün ve servis sağlayıcıların listesini açıkladı. Kurumsal şirketlere sunduğu yeni nesil e-ticaret teknolojileri ve dijital büyüme danışmanlığı ile sürdürülebilir büyüme sağlayan Inveon, G2 Summer 2022 Grid® Report’da “Çok Kanallı Perakende Altyapı Çözümleri” kategorisinde yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu. G2’nin bugüne kadar yayınlanan raporlarında Salesforce, SAP, Adobe, Big Commerce ve Oracle Commerce gibi uluslararası şirketler yer almıştı.

Türkiye’deki başarısının ardından, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Doğu Avrupa’nın sektör lideri şirketleriyle güçlü ortaklıklar kuran ve uluslararası ağını her geçen gün genişleten Inveon’un Kurucusu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Son yıllarda birçok önemli pazara e-ticaret çözümlerimizle etkili bir giriş yapmayı başardık. Bu başarımız sonucunda Türkiye’den yurt dışına yazılım ihraç ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir yandan Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya yayarken, bir yandan da dünyada e-ticaret alanındaki en iyi örnekleri Türkiye’ye getiriyoruz. Küresel arenada dijital ticaret ortağı olma misyonumuzla iş birliği yaptığımız şirketlerin 1 milyar doları aşan yıllık toplam e-ticaret hacminin yarısı 'yurt dışı gelirlerden' sağlanıyor. Bu başarımızın G2 tarafından da tescillenmiş olması bizim için gurur verici.”