İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı: Son durum ne?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopter dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdi. Sert iniş yaptığı belirtilen helikopteri arama çalışmaları sürüyor. AA'nın son haberine göre Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikopterin yerinin tespit edildiği bildirildi.

'HENÜZ YERİ TESPİT EDİLEMEDİ'

CNN International'ın haberine göre İran Kızılay Derneği Başkanı Pir-Hossein Koulivand, İran devlet televizyonu IRINN'e yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü yeri henüz tespit edemediğini söyledi. Devlet haber ajansı IRNA'ya göre daha önce bir askeri komutan, helikopterden ve mürettebattan birinin cep telefonundan gelen bir sinyal aracılığıyla uçağın tam yerinin tespit edildiğini söylemişti. Koulivand, mürettebatın halen sinyallerin tespit edildiği yerde arama yaptığını söyledi. Sert hava koşulları ve yoğun sis arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Dağlık bölgede saat gece yarısını geçmiş durumda.

DAHA ÖNCEKİ HABERLER NEYDİ?

'HELİKOPTERİN YERİ TESPİT EDİLDİ Mİ?

CNN'nin IRNA'ya dayandırdığı haberine göre bölgedeki askeri komutanlardan biri, askeri ekiplerin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü yere doğru ilerlediğini söyledi. Söz konusu komutana göre, helikopterden ve kaza mahallindeki mürettebat üyelerinden birinin cep telefonundan bir sinyal alındı. IRNA'ya göre komutan, "Askeri güçler bölgeye doğru gidiyor ve iyi haberler almayı umuyorlar" dedi.

ZORLU HAVA KOŞULLARI

Reisi'nin helikopterinin sert iniş yapmasının ardından arama çalışmaları gün boyu yoğun sis ve coğrafi koşullar nedeniyle güçlüklü ilerledi. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, gece çökerken aşırı soğukların arama çalışmalarını daha da aksatacağı uyarısında bulundu. CNN International meteoroloji uzmanlarına göre, kazanın meydana geldiği uzak dağlardan kesin hava durumu verileri elde etmek zor, ancak sıcaklıklar gece donma noktasına yaklaşacak.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR NEYDİ?

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri daha önce yaptığı açıklamad helikopterin kazaya uğramasından sonra helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğu bilgisini verdi. Mansuri, "Biri helikopter personeli diğeri yolculardan 2 kişiyle, birkaç kez telefon irtibatı kuruldu. O sırada bu durum bize, hadisenin çok büyük olmadığı kanaatini verdi." demişti.

KONVOYDA 3 HELİKOPTER VARDI

Öte yandan Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı. Reisi'nin helikopteri ile bağlantı kesilince 2 helikopterin bir süre bölgede arama yaptığı belirtildi.

HELİKOPTERDE KİMLER VAR?





Peki, kaza geçiren helikopterde kimler var? İran basınına göre İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopterde ayrıca Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunuyor.

Türk arama kurtarma ekibi, İran'a intikal için yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep edildiğini belirterek, "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, İran-Nahçıvan sınırında kaza yaptığı bilgisi alındığı belirtildi. İran'ın, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den gece görüşlü arama kurtarma helikopteri istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır. Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya'dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."











