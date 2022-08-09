İran duyurdu: Kripto parayla ilk ithalat

İran, kripto para ile 10 milyon dolarlık ilk ithalat işleminin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

9.08.2022 17:39:000
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İran duyurdu: Kripto parayla ilk ithalat

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Alireza Peymanpak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin kripto para ile ticareti yaygınlaştırmak istediğini belirtti.

Peymanpak, “Bu hafta, kripto para birimi kullanılarak 10 milyon dolar değerindeki ilk resmi ithalat siparişi kaydı başarıyla tamamlandı. Eylül ayı sonuna kadar hedef ülkelerle dış ticarette kripto para birimleri ve akıllı sözleşmeler yaygın olarak kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Peymanpak, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kripto para biriminin uluslararası ticarette kullanılması konusunda Merkez Bankası ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Tahran'ın kripto paraları uluslararası ticarette kullanmak istemesindeki asıl hedefin ABD'nin uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımlarını aşmak olduğu düşünülüyor. İran, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımlarıyla uluslararası ticarette dolar bazlı işlemler yapamıyor.

İran, ayrıca dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin arasında yer alıyor.

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