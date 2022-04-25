İş Bankası da sisteme girdi

İş Bankası, yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde devreye alınan ve İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) tarafından oluşturulan Kuyumcu Altın Değerleme Sisteminde (KAD-SİS) altın kaydileştirme işlemini gerçekleştiren ilk özel banka oldu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka müşterileri, KAD-SİS entegrasyonunun ardından sisteme dahil edilen İAR anlaşmalı kuyumcular aracılığıyla da Türkiye’nin her yerinden, her gün altınlarını banka hesabına aktarabilecek.

Müşteriler böylelikle altınlarının değerlemesini güvenli bir şekilde yaptırabilecek ve İş Bankası hesabında masraf ödemeden altınlarını kaydileştirebilecek.

Banka, 2012 yılından bu yana şubelerinde devam eden "Altın Buluşmaları" uygulamasını da sürdürecek.

Bankanın Altın Tasarruf Sistemi’ne dahil olan müşterileri, hem Bankaya yatırdıkları altından hem gelir elde edecek hem de çalınma, kaybolma gibi risklerden korunacak.

Banka müşterileri, hesabındaki altınlarını başka yatırım aracına çevirme, altın hesabını teminat göstererek kredi kullanma gibi imkanlara da sahip olacak. Bankadaki altın hesapları, ilgili yönetmelik gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında bulunuyor.