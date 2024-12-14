İş Bankası'ndan hisse satışı açıklaması

İş Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada; geri alınan 306 milyon adet hissenin borsada pay başına 13,30 TL fiyatla yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satıldığı duyuruldu.

İş Bankası hisse satışına ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Bankanın KAP'a yaptığı açıklamada şöyle denildi:

Yönetim Kurulumuzun, bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören C grubu paylarının geri alımına yönelik 17.08.2018 tarihli kararına istinaden, 28.08.2018-31.12.2018 tarihleri arasında sermayemizin yüzde 2,89'unu oluşturan 130 milyon adet payın geri alımı gerçekleştirilerek program tamamlanmış olup, Yönetim Kurulumuzun 31.05.2019 tarihli kararı ile söz konu payların, satış fiyatı geri alım maliyetinden az olmayacak şekilde elden çıkarılması hususunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştı.

Bu çerçevede Bankamızca 14.06.2022 ve 27.02.2024 tarihlerinde gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımları sonrasında 722.200.364,31 adet düzeyine ulaşan söz konusu payların, Bankamız sermayesinin yüzde 1,22'sini temsil eden 306.000.000 adedi, 13.12.2024 tarihinde, Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle, pay başına 13,30 TL fiyatla tamamı yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Satış işlemleri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilerek gerçekleştirilmiştir. Bankamızca geri alımı yapılmış olan paylardan satış sonrasında kalan kısım ile ilgili olarak Bankamız 90 günlük bir satmama taahhüdü süresine tabi olacaktır.

Bu işlemle birlikte geri alınan payların Bankamız sermayesindeki payı yüzde 1,66'ya düşmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca geri alınan payların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazanç/kayıplar öz kaynaklar altında muhasebeleştirildiği için satış işlemi öz kaynaklarımızı artırıcı nitelikte olup, gelir tablosunda kar-zarar etkisi yaratmamaktadır."