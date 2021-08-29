İş dünyasından 30 Ağustos mesajları

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: 30 Ağustos vazgeçmeyen bir milletin kanıtıdır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve , 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palandöken, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan Milli Mücadele'nin, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı zafere ulaştığını belirtti. Palandöken şöyle devam etti:

"30 Ağustos zaferiyle milli mücadelemiz taçlanmış, bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. 30 Ağustos ulusumuzun yeniden dirilişi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda kabul görmesinin en önemli adımıdır. Onurla ve gururla 99. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zaferi, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, vatanından ve bayrağından vazgeçmeyen bir millet olduğumuzun kanıtıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, esnaf ve sanatkarlar camiamız adına tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın: Ecdadımızın hakkını ödeyemeyiz

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bağımsızlık için emeğini, malını, evladını, canını veren ecdadın hakkının ödenemeyeceğine dikkati çekti. Apaydın, şunları kaydetti:

"Büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasında en ufak bir emeği geçen, belki evinden evladından, belki kolundan bacağından belki canından vazgeçen atalarımızın bıraktığı emanete sahip çıkmanın tek yolu çalışmaktan, daha çok çalışmaktan geçiyor. Tüm şoför camiamız adına bu büyük zaferin yıl dönümünü kutluyor, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimiz ve şanlı gazilerimizi, azimli milletimizi saygı ve minnetle anıyorum."





ATO Başkanı Gürsel Baran: Bu zafer istikbalimize ışık olmuştur



Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 30 Ağustos'un Türk milletinin istiklal ve istikbalinin zaferi olduğunu belirterek, "Bu zafer bizleri istiklalimize kavuşturmuş, istikbalimize ışık olmuştur." ifadesini kullandı.

Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da bağımsızlığı için şahlanan Türk milletinin 99 yıldır aynı inanç ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini bildiren Baran, "30 Ağustos, Türk milletinin istiklal ve istikbalinin zaferidir. Bu zafer bizleri istiklalimize kavuşturmuş, istikbalimize ışık olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti.

Baran, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos, bağımsızlığımıza yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda bir ve beraber küllerimizden doğacağımızın, imkansızlık diye bir şeyin olmayacağının, bu toprakların ezeli ve ebedi olarak Türk milletine ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi tarihimiz için dönüm noktası olmuş, Türk milleti şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini birlik ve beraberliğin en güçlü ve güzel örneğiyle göstermiştir. Bugünün bağımsızlık savaşını cephelerde değil, fabrikalarda, üretim tezgahlarında, işimizin başında veriyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak ekonomik bağımsızlığımız için birlik ve beraberlik içinde güçlü Türkiye'nin devamı için çalışıyoruz.

Bu önemli günün yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."





TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu: 30 Ağustos ile Türkiye, dünyanın umut ışığı olmuştur

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Bağımsızlık mücadelemiz ve onun tacı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Türkiye dünyanın birçok ülkesi için umut ve mücadele ışığı olmuştur." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutladıklarını belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan büyük taarruz, Türkiye'yi özgürlüğe kavuşturdu. 30 Ağustos Zaferi ile bayrağımızın özgürce dalgalandığı yurdumuzda, tam bağımsız, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolu açılmıştır. Bağımsızlık mücadelemiz ve onun tacı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Türkiye dünyanın birçok ülkesi için umut ve mücadele ışığı olmuştur. Bugün bizlere düşen en önemli görev, bütün imkansızlıklara ve yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek ve güçlendirmek olmalıdır. Büyük zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşımızın kahramanları olmak üzere geçmişten günümüze tüm gazi ve şehitlerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyoruz."

YASED Başkanı Ayşem Sargın: 30 Ağustos kazanımlarını büyütmek için çalışıyoruz



Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin yolunu açan Büyük Zafer'i kutluyor, bu kazanımlarımızı büyütmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sargın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel oluşturan büyük zaferin 99'uncu yıl dönümünü kutlarken, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman şehit ve gazilerini saygı ve minnetle andığını belirtti.

Bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin yolunu açan Büyük Zafer'i kutlayan Sargın, bu kazanımları büyütmek için çalıştıklarını aktardı.

Sargın, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'mızın dönüm noktalarından birisi olan ve ülkemizin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zafer'i; bağımsız, demokratik ve çağdaş bir Türkiye'nin kurulmasındaki yolu açmıştır. O yolun açılması için fedakarca mücadele eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın kahraman şehit ve gazilerini saygı ve minnetle anıyoruz. Bugünse bizlere düşen; büyük fedakarlıklarla kurulan bu ülkenin her alanda daha büyük başarıları elde etmesi, dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için yılmadan çalışmaktır. YASED olarak bizler de ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçiliği için çalışmaya ve elde edeceği ekonomik zaferlere katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren: 30 Ağustos'u yeni başarılarla taçlandırmanın grurunu yaşıyoruz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, dünyanın dört bir tarafında üstlendiği projelerle ülkesini temsil eden Türk müteahhitleri olarak, ulusal kurtuluş mücadelesinin mihenk taşlarından 30 Ağustos zaferinin 99'uncu yılını yeni başarılarla taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Eren, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "muasır medeniyetler seviyesine çıkma" hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Eren, büyük zaferin yıl dönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Dünyanın dört bir tarafında üstlendiği projelerle ülkesini temsil eden Türk müteahhitleri olarak, ulusal kurtuluş mücadelesinin mihenk taşlarından 30 Ağustos zaferinin 99'uncu yılını yeni başarılarla taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Milletimizin her bir ferdinden aldığımız güç ile bugüne kadar 129 farklı ülkede 10 bin 803 proje gerçekleştirdik. Gittiğimiz her ülkede ülkemizi temsil etmenin bilinciyle hareket ediyoruz. Küresel olarak referans alınan sektörel dergi ENR'ın (Engineering News Record) 2021 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde yer alan 40 firmamız ile sıralamada üçüncü ülke konumundayız.

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) getirdiği zorluklara ve bu kapsamda küresel pazarın yüzde 11 oranında rekor seviyede küçülmesine rağmen Türk müteahhitler olarak başarılarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefi çerçevesinde çalışıyor, 30 Ağustos zaferinin bütün kahramanlarını şükranla anıyoruz."