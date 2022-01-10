İş Dünyasının Eğitim Üssü: BMI Business School İstanbul

Hızla gelişen teknoloji ve iş dünyasında artan rekabet sonucunda, üniversiteler ve özel sektör arasındaki mesafenin giderek genişlediği artık ciddi anlamda tartışılmaya başlanan bir gerçek.

Özellikle Türkiye’de üniversite eğitiminin, özel sektörün nitelikli ve yetkinlik sahibi insan kaynakları beklentisini karşılamaktan uzak kaldığı sıklıkla tartışılıyor.

Günümüzde genç profesyoneller ve yöneticilerden, güncel iş dünyası gelişmelerini ve deneyimlerini odağına alan, böylelikle özel sektörün aradığı yetkinliklere cevap verebilecek nitelikte gelişim fırsatı sağlayan sertifika ve eğitim programları aracılığı ile kendilerini geliştirmeleri ve uzmanlık kazanmaları bekleniyor.

Business School Nedir? Hangi Eğitimleri Verir? Kimleri Hedefler?

İşte tam bu noktada, Business School (İş Okulu) konsepti devreye giriyor. Dünyada ve Avrupa’da oldukça prestijli örnekleri bulunan Business School’lar, özel sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip eden ve bu doğrultuda iş dünyasına yönelik eğitim ve gelişim programları sunmaya odaklanmış profesyonel kurumlar.

Üniversitelerin ve diğer akademik kurumların aksine, iş okulları; yönetim, finans, pazarlama, satış, insan kaynakları, operasyon, dijitalleşme gibi iş fonksiyonu odaklı alanlarda, iş dünyasına ilişkin pratik bilgi ağırlıklı ve güncel yetkinliklere odaklanan eğitim programları sunuyorlar. Buna bağlı olarak, iş okullarının eğitmen kadroları da genellikle deneyimli iş dünyası profesyonelleri, yönetim danışmanları veya özel sektör odaklı çalışan akademisyenler ve araştırmacılardan oluşuyor.

Türkiye’de İş Okulu konseptinin öncü kurumu: BMI Business School İstanbul

Business School (İş Okulu) yapılanması, özellikle Amerika ve Avrupa’da, dünyanın gelişmiş ekonomilerinde oldukça yaygın ve prestijli bir konsept. Hatta yönetici koltuklarına yükselmiş iş dünyası profesyonellerinin, neredeyse hepsinin özgeçmişinde Business School bünyesinde tamamlanmış bir yüksek lisans, sertifika veya eğitim programı mevcut.

Türkiye’de ise iş okulu konseptinin öncü ve lider kurumu BMI Business School İstanbul. Her ne kadar 2000’li yıllardan beri çeşitli üniversitelerin bünyesinde kurulan yönetim odaklı enstitüler ve eğitim merkezleri ile benzer bir konsept yakalanmaya çalışıldıysa da; özel sektör girişimli ilk ve tek kurum olma özelliği BMI’ı farklı bir noktaya koyuyor ve dünyadaki muadillerine benzer bir iş okulu konseptine yaklaştırıyor.

BMI, iş dünyası profesyonelleri için özel olarak tasarlanmış, farklı kariyer basamaklarına ve uzmanlık alanlarına hitap eden eğitim ve sertifika programlarıyla; akademi ve iş dünyası arasında bir bağlantı noktası olarak konumlanarak Türkiye’nin lider iş okulu olmayı başarıyor. BMI, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenler, sektörün tecrübeli yöneticileri, alanında uzman yönetim danışmanları ve iş dünyası deneyimli eğitmenler ile birlikte çalışarak, özel sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak eğitim ve gelişim programları düzenliyor. Ayrıca, London School of Economics (LSE), Paris Sorbonne Business School, Mannheim Business School gibi uluslararası saygın kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen yönetici gelişim programları sayesinde, Türkiye ve Avrupa iş dünyası arasında bilgi, iletişim ve iş ağının gelişmesine de katkıda bulunuyor.

2004 yılında kurulan BMI, bugüne kadar genel katılıma açık 750’nin üzerinde sertifika programını başarıyla tamamlayarak, 12 binin üzerinde mezun vermiş, böylelikle iş dünyası profesyonellerinin gelişimine önemli katkı sağlamış bir eğitim kurumu. Genel katılıma açık programların yanı sıra, kurumların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına yönelik özel tasarlanmış çözümler de sunan BMI, bugüne kadar 700’ün üzerinde farklı kurum için özel tasarlanmış eğitim çözümleri sunmuş ve başarısına katkıda bulunmuş durumda. Eğitim hizmetlerini; uzmanlık eğitimleri, yönetici eğitimleri, kurumsal eğitimler, konferans & zirveler olarak dört kategoride gruplandırmış olan BMI, farklı iş fonksiyonları ve deneyim seviyelerine yönelik özel olarak tasarlanmış eğitim ve sertifika programları sunmakta.

BMI Business School İstanbul tarafından sunulan eğitim ve sertifika programları hakkında detaylı bilgi için web adresini ziyaret edebilirsiniz.





Bu bir ilandır.



