İŞ SEYAHATLERİNİZE SETURBİZ.COM DOKUNUŞU

Yurt içi veya yurt dışı iş seyahatlerinizi Seturbiz.com ile kolay, güvenli ve hesaplı bir şekilde organize edin; Setur ayrıcalığını hissedin.

Koç Holding bünyesi altında 50 yılı aşkın tecrübesi ve turizm alanında her geçen gün değer yaratmaya devam eden Setur olarak 2001 yılından bu yana iş dünyasına özel olarak seyahat hizmeti veriyoruz. Rezervasyon ve danışmanlık hizmetlerimiz ile Türkiye’nin önde gelen firmalarının seyahat işlemlerini Seturbiz.com adıyla sürdürmekten mutluluk duyuyoruz.

Dijital kurumsal rezervasyon sistemimiz sayesinde yurt içi ve yurt dışı otel ve uçak rezervasyonlarınızı, araç kiralama ve transfer hizmetlerinizi, toplantı ve eğitim organizasyonlarınızı en hızlı, en güvenilir ve en az maliyetli yoldan gerçekleştirmeniz için Seturbiz.com markamızla yanınızdayız.

Şirketlere özel seyahat prosedürleri oluşturma, ihtiyaca göre özelleştirilmiş entegrasyon çözümleri, limit ve onay mekanizması ile tüm seyahat eden çalışanlarınızın yönetimini kontrol altına alıyoruz.

7/24 ulaşabileceğiniz online raporlama araçlarımız ile şirketlerin seyahat süreçlerini %80 oranında dijitalleştirerek verimlilik sağlıyoruz.

Pandemi şartları ve teknoloji ile şekillenen günümüz koşullarında hizmetlerimizi ve seyahat deneyiminizi geliştirmeye devam ederken, 2100’ü aşan müşteri ve 190.000’i aşan kullanıcı sayımızla; memnuniyet seviyemizi ve tavsiye oranımızı en üstte tutarak hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Sunduğumuz tüm hizmetler ile ilgili hızlıca bilgi almak için kurumsal@seturbiz.com mail adresine konu ile ilgili talebinizi gönderebilir ya da 444 58 48 numaralı seturbiz.com iletişim hattından müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

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