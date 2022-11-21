İş yorgunluğuna mola vermek için 5 güzel bahane

Daha önce ev/özel hayat ile iş hayatı arasında keskin çizgiler koyabiliyorken Ev ofis düzeni nedeniyle şimdi bu çizgiler de bulanıklaştı ve iş yoğunluğu pek çok insanı yormaya başladı.

Peki evde iş yaparken dinlenmek, mola vermek için neler yapılabilir? İşte küçük tavsiyeler.

1- Müzik köşesi

Evde, işten yorulduğunuz sırada çalışma masanızdan uzaklaşıp sizi rahatlatacak başka bir atmosfere geçmeye çalışın. Örneğin, sevgiyle büyüttüğünüz çiçeklerin arasına yerleştirdiğiniz rahat bir koltuk veya güzel manzaraya sahip bir balkon... Ve bu dinlendirici noktada sevdiğiniz müzikleri açıp dinlemek, küçük bir mola vermek güzel bir dinlenme fırsatı yaratabilir.

2- Video oyunları

Dijital çağın yeni eğlence odağı video oyunları. Eğer video oyunlarını seviyorsanız, işlere mola verdiğiniz anlarda sevdiğiniz bir oyunu açıp birkaç görev bitirmeniz, 10-20 dakika oyun molası vermeniz zihninizi temizlemek için güzel bir seçenektir. Güzel bir oyun konsolu evdeki en büyük eğlenceniz olabilir.

3- Aileyle geçirilecek kaliteli zaman

Bunu mutlaka öneriyoruz çünkü çocuklarınız büyürken, eşiniz evde yardıma ihtiyaç duyarken onları “işim var” diye yalnız bırakmanız aile bağlarına büyük zarar verecektir. Elbette herkes işinden kalan zamanda ailesine vakit ayırdığını düşünür ancak onların da bunu yeterine hissetiğinden emin olmalısınız.

4- Spor

Listenizde kesinlikle yer alması gereken bu uğraşı aksatmadan devam ettirmelisiniz. Sürekli oturmak, çalışmak ve evden çıkmadan bu tempoya devam etmek sizi hızla formdan düşüreceği gibi sağlık sorunlarının da oluşmasına neden olabilir. Oysa işlerinizin arasında 10 dakika, 15 dakika antrenman yapmanız, belki fitness bisikleti sürmek veya belki ağırlık antrenmanı yapmak, sağlığınız için çok olumlu bir etki yaratacaktır.

5- Alışveriş

Evde çalışmak, alışverişi ertelemek için bahane değil. Şimdi yılbaşı dönemi de yaklaşıyorken, ihtiyacınız olan tüm ürünleri bulabileceğiniz Hepsiburada.com platformunda uygun fiyatlı sayısız alternatif arasından aradığınız ürünlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca yılbaşı alışverişi yapmak için de Hepsiburada.com’un zengin ürün yelpazesini incelemenizi tavsiye ediyoruz. Kim bilir belki aradığınız kadın ceket veya pantolon etek gibi ürünler için uygun bir kampanya ile karşılaşabilir, uzun zamandır almak istediğiniz pek çok diğer ürüne de kolayca sahip olabilirsiniz.