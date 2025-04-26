İSKİ Genel Müdürü ve 46 kişi gözaltına alındı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı da var.

26.04.2025 11:31:500
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İSKİ Genel Müdürü ve 46 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart günü tutuklanmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 47 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar arasında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da olduğu belirtiliyor.

Gözaltına alınan bazı isimler şöyle:

  • CHP Eski İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan,
  • Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz,
  • İBB Danışmanı ve MEDYA AŞ Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun,
  • İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu,
  • İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu,
  • İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa,
  • İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen,
  • İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy,
  • İSKİ Eski Satın Alma Şefi Faik Özberk,
  • İstanbul İmar İnşaat AŞ Eski Genel Müdürü Onur Soytürk,
  • İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek,
  • Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak ve Onur Aldı,
  • Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse,
  • Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu,
  • Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal,
  • İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten,
  • İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner,
  • İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy,
  • İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay,
  • İBB Eski Genel Sekreteri Mehmet Çakılcıoğlu,
  • İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin,
  • İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı,
  • İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekçi,
  • İBB Eski Etüd ve Proje Daire Başkanı İhsan Yılmaz,
  • İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek,
  • İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik,
  • İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak,
  • İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli,
  • İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy,
  • İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi,
  • İBB Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü Bilgisayar Programcısı Onur Can Tekbaş,
  • İBB Eski Reklam Yönetimi Şube Müdür Yardımcısı Hülya Kırlıkova,
  • İBB Mühendisi ve danışman Yakup Öner,
  • Emlak Danışmanı Mehmet Şahin,
  • Mali Müşavir Meral Çakır,
  • Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya,
  • Rasim Kaya,
  • Mete Maden,
  • Yeşim Özay,
  • Oya Özinan,
  • Dursun Balcıoğlu,
  • Mustafa Kemal Özcengiz.

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