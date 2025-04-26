İSKİ Genel Müdürü ve 46 kişi gözaltına alındı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı da var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart günü tutuklanmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 47 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da olduğu belirtiliyor.

Gözaltına alınan bazı isimler şöyle: