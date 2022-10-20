İşlemci krizinin perde arkası

Dünyada önemli bir işlemci krizi yaşanıyor ve kısa vadede bu sorunu çözmek de mümkün görünmüyor? Peki neler oluyor? Neden dünyanın ihtiyacı olan işlemcileri üretemez olduk?

Eğer büyük bir elektronik üreticisiyseniz, bu sıralar üretimleriniz için ihtiyaç duyduğunuz işlemcileri temin etmekte biraz sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Yeni işlemcilerin teslimatı konusunda haftalarca sonraya varan tarihlerle karşılaşıp yeni telefonlarınızı, yeni televizyonlarınızı, yeni saatlerinizi, yeni buzdolaplarınızı hatta yeni otomobillerinizi üretmek için dev fabrikalarınıza haftalarca tatil yaptırmak zorunda kalabilirsiniz.

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan biri de işlemci üreticilerinin ihtiyaç duydukları bazı hammaddelere erişimde sıkıntılar yaşamaları oldu. Bu sıkıntılar nedeniyle işlemci fabrikalarındaki üretimimin dengesi bozulurken, yine pandemi nedeniyle dijital cihazlara, PC’lere, Laptop’lara, akıllı telefonlara ve tabletlere hızla artan talep nedeniyle bu cihazların üreticilerinden de büyük bir işlemci talebi oluşmaya başladı ve işlemci stokları hızla eridi.

Ardından, kapanma şokları geçtiğinde, yeniden üretime başlayan otomobil fabrikaları, beyaz eşya üreticileri ya da diğer elektronik üreticileri de işlemci siparişleri için kuyruğa girdiklerinde, işlemci fabrikaları artık talebi karşılamakta büyük zorluklar yaşamaya başladılar.

Burada dikkatinizi çektiği gibi, artık otomobiller, buzdolapları, çamaşır makineleri, diş fırçaları, perdeler, ampuller ve daha birçok ürün işlemci kullanılarak üretilen ürünlere dönüşmüşken, hayatımızdaki neredeyse her ürün için işlemciler hayati rol oynamaya başladılar.

Elbette bu kadar büyük talebe yetişebilecek işlemci üretim kapasitesine sahip olmayan mevcut pazarda da bir sıkışıklık yaşanması kaçınılmaz hale geldi.

Şimdi dünyadaki diğer jeopolitik dalgalanmalar nedeniyle işlemciler dahil olmak üzere pek çok sanayi ürününün tedariğinde önemli sıkıntılar yaşanıyor.

Yeni televizyon bulamayacak mıyız?

Şimdi beklenti odur ki, önümüzdeki bir iki sene boyunca işlemcilerin fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle, işlemci kullanarak üretilen pek çok ürünün fiyatında da önemli artışlar görebileceğiz ve elbette bazı ürünlerin tedarikinde de sorunlar yaşayabileceğiz.

Misal, evinize yeni bir televizyon almak istediğinizde, alıştığınızdan çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşmanız mümkün.

Peki işlemci krizi ne zaman bitecek?

Bu konuda önemli yatırımların başladığını ve yeni fabrikaların kurulduğunu biliyoruz ama işlemci üretmek kolay ve ucuz bir iş değil ve yeni üretim kapasitelerinin devreye girmesinin zaman alacağını hesap etmek durumundayız.

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