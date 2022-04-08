"İşletmeler Bitcoin’le ödeme alacak"

IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, bir ilki gerçekleştirmeye hazırlandıklarını ve 2023’de işletmelerin Bitcoin ile ödeme alacaklarını açıkladı.

8.04.2022 18:26:000
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"İşletmeler Bitcoin’le ödeme alacak"

E-ticaret altyapı yazılım şirketi IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, Bitcoin’in gittikçe yükselişte olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Dijital dünya artık hepimizi etkisi altını aldı ve alıyor. Hızla dönüşmek ve çağa ayak uydurmak kaçınılmaz bir gerçek oldu. Çalışmalarımızı hep geleceğe yönelik öngörülerle sürdürerek, hedeflerimizi buna göre belirliyoruz. Yılbaşından bu yana Türkiye'deki kripto para borsalarında günlük işlem hacmi 1 milyar doları aştı. Bu rakamlar 2022 sonuna kadar daha da yükseleceğe benziyor. Bugüne kadar 30 bin işletmeye hizmet verdik ama Türkiye'de 3 milyon küçük ve orta ölçekli işletme var. Daha yolun başındayız. 2023 yılında hizmet verdiğimiz 15 bin işletme ödemelerini isteğe bağlı olacak Bitcoin ile alabilecek. Bu hizmet, e-ticaret yapan işletmeler için önemli bir dönüm noktası olacak.” 

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