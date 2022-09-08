İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 48,8 oldu

Ağustosta ABD'deki daralma derinleşirken, benzer tablo Türk imalatçılarının en büyük dış pazarı olan Almanya’da da gözlendi ve üretim Mayıs 2020’den beri en yüksek oranda azaldı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ağustosta 48,8 olarak açıklandı.

İSO, yaptığı açıklamayla Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ağustos verilerini paylaştı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Bu çerçevede temmuzda 50,0 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 48,8’e gerileyerek son 19 aylık dönemde ilk kez eşik değer 50,0’nin altında kaldı. Bu veri, Türk imalat ihracatçıları için daha zorlayıcı bir talep ortamına işaret ederken, ihracat iklimindeki bozulma hafif olmakla birlikte Haziran 2020'den beri en belirgin düzeyde gerçekleşti.

ABD ve Almanya'da daralma sürdü

Ağustos ayında ABD'deki daralmanın derinleştiği görüldü. Dünyanın en büyük ekonomisinde iktisadi faaliyet üst üste ikinci ay geriledi ve söz konusu düşüş Kovid-19 salgınının ilk dalgasından beri en yüksek hızda kaydedildi. Benzer bir tablo, üretimin Mayıs 2020'den beri en yüksek oranda azaldığı Almanya'da da gözlendi. Türk imalatçılarının en büyük dış pazarı konumunda olan Almanya'nın ihracattaki payı yüzde 9 civarında bulunuyor.

Diğer yandan, Avrupa ekonomisindeki zayıflık Almanya ile sınırlı kalmadı. Birleşik Krallık’ta ekonomik aktivite son 19 ayda ilk kez düşüş kaydederken İtalya, Yunanistan ve Hollanda’da da bozulma yaşandı. Buna karşılık, Fransa, İspanya ve İrlanda’da üretim ılımlı büyüme kaydetti. Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde üretimin en hızlı düşüş gösterdiği ülke Polonya oldu. Bu ülkede son 27 ayın en sert daralması yaşandı.

Orta Doğu, talepteki büyümenin yine ana kaynağı oldu

Ağustos ayının nispeten olumlu bir gelişmesi, Orta Doğu'nun talepteki büyümenin ana kaynağı olmayı sürdürmesiydi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), petrol dışı aktivite güçlü artış kaydetti ve söz konusu artış Haziran 2019’dan beri en yüksek hızda gerçekleşti.

Takip edilen ülkeler içerisinde en yüksek büyüme de yine BAE’de kaydedildi. Bu arada Katar ve Suudi Arabistan’da üretim yine güçlü bir şekilde arttı. Lübnan’da ekonomi aktivite hemen hemen yatay seyrederken Mısır’da ise daralma hız kesti. Ağustosta dört BRIC ülkesinde iktisadi faaliyet artış kaydetti. Büyüme özellikle Hindistan’da güçlü gerçekleşti.

Küresel ekonomide bozulma belirtileri ağustos ayında daha da güçlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türkiye İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin, "Küresel ekonomide bozulma belirtileri ağustos ayında daha da güçlendi ve bu durum Türk imalat ihracatçılarının karşılaştığı zorlukları artırdı. ABD ve Almanya gibi temel ihracat pazarlarında daralma derinleşirken zayıflık gelişmiş ihracat pazarlarının çoğunda hissedildi. Büyümenin özellikle güçlü gerçekleştiği BAE başta olmak üzere Orta Doğu ise diğer bölgelerden olumlu ayrışmaya devam etti" değerlendirmesinde bulundu.