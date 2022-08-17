İsrail'le karşılıklı büyükelçi atama kararı

Türkiye ile İsrail diplomatik ilişkileri normalleştirme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da yaptığı açıklamada Tel Aviv'e büyükelçi atayacaklarını duyurdu.

17.08.2022 15:46:000
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İsrail'le karşılıklı büyükelçi atama kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak İsrail’e Büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak." açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, "Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili, “Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme.” diye konuştu.

 

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