İsrail'le karşılıklı büyükelçi atama kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak İsrail’e Büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunu Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak." açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, "Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili, “Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları arasındaki dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme.” diye konuştu.