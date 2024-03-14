İstanbul, finteklerin büyük buluşmasına hazırlanıyor

Finans dünyasının ileri gelenleri ve teknoloji vizyonerleri bu yıl bir kez daha Türkiye’nin ilk ve en büyük global finans teknoloji etkinliği İstanbul Fintech Week’te (IFW) buluşuyor.

İstanbul Fişekhane’de 16-17 Nisan tarihlerinde, ‘Yakınsama: Finansta Web2 ve Web3 dünyaları bir araya geliyor’ temasıyla düzenlenecek IFW 2024’ün, fintek ekosistemindeki konumunu ve bu alandaki son gelişmeleri, FINTR Yönetim Kurulu Başkanı ve KOOP Ventures Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu ile konuştuk…

Yapay zekâ finans sektörünü nasıl dönüştürüyor? Yapay zekânın finansta devrim yarattığı görüşüne katılıyor musunuz?

Günümüzün hızlı gelişen dünyasında teknolojik gelişmeler finans sektöründe de önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Bu teknolojiler arasında yer alan yapay zekâ (AI), oyunun kurallarını değiştiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Yakın gelecekte üretkenliği yaklaşık yüzde 20-30 ve gelirler düzeyini ise yüzde 6 oranında artırması beklenen yapay zekâ, finansal hizmetlerin çehresini değiştiriyor. Cambridge Centre for Alternative Finance’e göre bugün küresel fintek şirketlerinin neredeyse yüzde 90'ı, yapay zekâ ve makine öğrenimine dayalı olarak çalışıyor.

Yapay zekâ destekli danışmanlık ve varlık yönetimi araçları, kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler ve yatırım önerileri sunarak, müşteri deneyimini zenginleştiriyor ve finansal hizmetleri daha erişilebilir hale getiriyor. Tüketicilerin dijital finansal hizmetlerden olan beklentileri arttıkça ödemeler ve açık bankacılık ekosistemlerinin genişletilmesi gibi alanlarda da yenilikler devam ediyor. Bu gelişmeler, siber güvenliğin de önem kazanmasına yol açıyor. Dijital-öncelikli, kişiselleştirilmiş ve güvenli finansal deneyimler sunmayı önceliklendiren finansal kuruluşlar, finansta dijital dönüşüm çabalarına öncülük ediyor. Yapay zeka açık inovasyon ve güvenlik alanlarını da güçlendirmek üzere hayatımıza giriyor.

Fintek sektörünün dünya ve Türkiye’de geldiği noktayı değerlendirir misiniz?

Finansal teknoloji pazarı dünya çapında büyüyor ve gelişiyor. Yapılan araştırmalara göre 150 milyar dolar büyüklüğü geçen küresel fintek pazarının, 2027 yılına kadar yüzde 13 büyüme göstermesi bekleniyor. Büyük finans kuruluşlarının yanı sıra birçok startup da gelişmekte olan fintek ortamında yerini alıyor.

Genç ve dinamik nüfusuyla Türkiye, fintek girişimleri için büyük bir potansiyel pazar anlamına geliyor. Türkiye pazarını daha çok iç dinamikleri ile büyüyen bir pazar olarak görmemiz mümkün. Son dönemde de yerel fintek şirketlerimizin öncelikle Avrupa olmak üzere farklı pazarlara açılmak için harekete geçtiklerini görüyoruz. Özellikle bankalarımızın ileri teknolojiye sahip olması nedeniyle rekabette öne çıkmak için üstün çaba harcayan finteklerimizin bu nedenle globalleşme yolculuklarında başarılı olacaklarına eminim.

Startups.Watch verilerine göre Mayıs 2023 sonu itibarıyla Türkiye'de aktif fintek sayısı 659 idi. Türkiye’de fintek girişimleri hem bankaların hem girişim sermayesi fonlarının gözde dikeylerinden biri konumunda. Bankalar kurdukları fonlarla finteklere yatırım yaparken, hızlandırma programları ile daha çok fintek girişimi çıkması için ekosisteme destek oluyorlar.

İstanbul Fintech Week’i (IFW) bu yıl beşinci kez düzenliyorsunuz. Böyle hızla büyüyen bir alanda IFW nasıl bir misyon üstleniyor?

İstanbul Fintech Week, fintek alanındaki yeniliklerin, ilerlemenin konuşulduğu, tartışıldığı, çok çarpıcı beyin fırtınalarının yaşandığı, iyi örnekler kadar hataların ve eksikliklerin de dile getirildiği bir bilgi ve deneyim platformu. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) desteğiyle KOOP Ventures tarafından 2019 yılından bu yana düzenleniyor. Dünyanın dört bir yanından uzmanları ve liderleri bir araya getiren etkinliğimiz, yarattığı bilgi paylaşımı ve iş birliği ortamı fintek sektörünün küresel gelişimi adına önemli bir çekim merkezine dönüşmüş durumda.

İlk düzenlendiğimiz 2019’dan bu yana, 50’den fazla ülkeden 400’den fazla konuşmacıyı ağırladık. 140 ayrı panelin ve 100’e yakın startup pitch’in yer aldığı etkinliğimiz, 11 binden fazla katılımcı ve 10,5 milyondan fazla online izleyiciyle buluştu. 16-17 Nisan’da İstanbul Fişekhane’de beşincisini düzenleyeceğimiz IFW, bölgedeki inovasyon ekosistemini geliştirmede itici güç olmaya devam ediyor. Ve bence bizim durduğumuz yerin bir başka önemi de şurada: Türkiye’de ilk Blockchain Fest’i ve ilk servis anlamında bankacılık konferansını düzenleyen takım olarak her daim kripto dünyası ile geleneksel finans dünyasının arasında bir köprü gibi durduk. Hala da durmaya ve bu iki dünya regülasyonlarla birleşirken yepyeni bir dünyanın kuruluşuna tanıklık etmeye devam ediyoruz.

İstanbul Fintech Week’in bu yılki teması nedir? Kimler katılacak?

Etkinliğimizin bu yılki teması, “Yakınsama: Finansta Web2 ve Web3 dünyaları bir araya geliyor”. İnternet dünyasının bugünü ile sadece internetin değil tüm disiplinlerin geleceğini şekillendirecek Web3 dünyasının getireceklerini aynı potada harmanlamayı amaçlıyoruz. Bu yıl katılımcılarımız, 55’ten fazla oturumla güncel finansal teknolojileri ve yenilikleri keşfetme şansını elde edecek. Türkiye ve 10 farklı ülkeden önemli fintek liderleri, bulundukları coğrafyanın finans ekosistemi hakkında derinlemesine bilgiler verecek. Yüksek profilli C-Suite salonunda düzenlenecek kapalı oturumlar, üst düzey katılımcıların ilişki kurmalarına ve sektördeki en son gelişmeleri tartışmalarına olanak tanıyacak.

İstanbul Fintech Week’in programından da söz eder misiniz? Katılımcıları neler bekliyor?

İstanbul Fintech Week’in ilk günü 16 Nisan’da Web3 Zirvesi ile başlayacak, 17 Nisan’da ise Dijital Finans Zirvesi oturumları ile devam edecek. Birinci gün gerçekleşecek Web3 Zirvesi’nde Bitcoin ETF ile nisan ayında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin yarılanması, Web3 dünyasındaki son gelişmeler, merkez bankası dijital paraları, kripto varlıkların regülasyonu, tokenizasyon, müşteri tanımadaki yenilikler ve metaverse’ün ele alındığı konuşma ve paneller yer alacak.

17 Nisan’daki Dijital Finans Zirvesi’nde ise servis olarak finans modeli, ödemeler ve para transferindeki yenilikler ile geleneksel bankacılıkla dijital bankacılığın kesişme noktaları gibi konu başlıkları, 4 ana konuşma ve 7 farklı panelde ele alınacak.

Bu ana zirveleri tamamlayan Finansta Yapay Zeka, Fintekte Kadın, İş Dünyasında Fintek ve Sermaye Piyasaları Teknolojileri alt zirveleri ise kendi alanlarında etkinliğe benzersiz bakış açısı katacak. Ayrıca zirvede, ara oturumlar, stratejik C-Suite yuvarlak masa tartışmaları, startup sunumları, ülke oturumları, son teknoloji sunumları ve B2B toplantıları dahil olmak üzere birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Son olarak IFW’nin start-up’lar için önemini sormak isterim…

Finansal teknolojilerle ilgili, bu alanda çalışan profesyoneller ve geleceğin finansal teknoloji üreticisi olacak girişimcilerin, bu yıl da İstanbul Fintech Week’e yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz. Öncelikle çok değerli isimlerin deneyimlerini dinleme, belki de hatalarından ders alma şansına erişiyorsunuz. Anlatılan, konuşulan her şeyden bir çıkarım yapmak mümkün. Vizyoner keynote konuşmacılar ile buluşma şansının yanında olası işbirliklerini yakalamak için de harika bir ortam sunuyoruz.