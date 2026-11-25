Türkiye gayrimenkul piyasasında konut fiyatları ile kira gelirleri arasındaki denge, yatırımın geri dönüş süresini de yeniden şekillendiriyor. Emlakjet’in, yapay zeka destekli gayrimenkul değerleme ve analiz platformu Endeksa’nın veri gücüyle hazırladığı Ekim 2022-Ekim 2026 dönemini kapsayan Amortisman Süreleri Raporu, Türkiye genelinde konutların kira geliriyle kendini amorti etme süresinin dört yılda 18 yıldan 13 yıla indiğini ortaya koydu. Yaklaşık yüzde 28’lik gerileme, konut yatırımında kira getirisi üzerinden geri dönüş süresinin belirgin biçimde kısaldığına işaret ediyor. İncelenen 30 ilin hiçbirinde amortisman süresinin artmaması, değişimin ülke genelinde yaygın bir eğilim olduğunu gösteriyor.

Antalya Amortisman Süresini Korudu, Adana’da Düşüş Daha Sınırlı Kaldı

Dört yıllık dönemde amortisman süresinde değişim yaşanmayan tek il Antalya oldu.15 yıl olan amortisman süresi, Ekim 2026’da da 15 yıl olarak ölçüldü. Adana’da 16 yıldan 13 yıla gerileyen süre, yüzde 18,8’lik düşüş kaydetti. Ankara’da ise 17 yıldan 12 yıla inerek yüzde 29,4 ile Türkiye ortalamasının üzerinde azaldı. Eskişehir’de 18 yıldan 13 yıla, Konya’da 19 yıldan 14 yıla gerileyen amortisman süreleri, bu illerde de konut yatırımının kira geliriyle geri dönüş süresinin kısaldığını ortaya koydu.

Mardin, Aydın ve Elazığ’da Amortisman Süresi 14 Yıl Geriledi

Yıl bazında amortisman süresindeki en güçlü düşüşler ise Mardin, Aydın ve Elazığ’da yaşandı. Mardin’de 26 yıl olan geri dönüş süresi 12 yıla inerek yüzde 53,8 azaldı. Aydın’da 30 yıldan 16 yıla gerileyen amortisman süresi yüzde 46,7, Elazığ’da 31 yıldan 17 yıla düşen süre ise yüzde 45,2 oranında kısaldı. Şanlıurfa’da 23 yıldan 10 yıla gerileyen amortisman süresi yüzde 56,5 ile oransal olarak en yüksek düşüşü kaydederken, Balıkesir’de 29 yıldan 16 yıla inerek yüzde 44,8 azaldı.

Bu tablo, konut yatırımında geri dönüş sürelerinin yalnızca büyükşehirlerin dinamikleriyle şekillenmediğini, farklı şehirlerde de kira geliri ve konut fiyatları arasındaki ilişkinin değiştiğini gösteriyor. Özellikle Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ gibi illerde yaşanan belirgin gerileme, bölgesel gayrimenkul piyasalarının yatırım açısından daha yakından değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

“Gayrimenkul Yatırımında Artık Yalnızca Fiyat Artışına Değil, Kira Getirisine de Bakılmalı”

Emlakjet CEO’su Görkem Öğüt, verilerin ortaya koyduğu değişimi şöyle değerlendirdi:

“Gayrimenkul yatırımında doğru karar verebilmek için yalnızca konut fiyatlarının ne kadar arttığına odaklanmak yeterli değil. Bir konutun kira geliriyle kendini kaç yılda geri ödediği, yatırımın gerçek performansını değerlendirmek açısından son derece önemli bir gösterge. Türkiye genelinde amortisman süresinin dört yılda 18 yıldan 13 yıla gerilemesi, kira getirisi ile konut fiyatları arasındaki dengenin yatırımcılar açısından yeniden şekillendiğini gösteriyor. Ancak iller arasındaki farklılıklar, gayrimenkul piyasasını tek bir perspektiften değerlendirmenin doğru olmadığını da ortaya koyuyor. Bazı şehirlerde amortisman süresindeki düşüş çok daha belirgin. Bu nedenle yatırımcıların karar verirken bölgesel fiyatları, kira seviyelerini, talep dinamiklerini ve konutun uzun vadeli potansiyelini birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde gayrimenkul yatırımında doğru lokasyonu seçmek ve kira getirisi üzerinden gerçekçi bir geri dönüş hesabı yapmak çok daha belirleyici olacak.”