Henkel, 2026’nın üçüncü çeyreğinde çok güçlü bir satış büyümesi kaydederek Grup genelinde satışlarını yaklaşık 5,7 milyar Euro olarak gerçekleştirdi. Bu, yüzde 6,5 oranında organik bir büyümeye karşılık geliyor.

Henkel CEO’su Carsten Knobel görüşlerini, “Her iki iş birimimizin de çok güçlü performansının katkısıyla, organik satış büyümemiz üçüncü çeyrekte belirgin şekilde hızlandı. Fiyat ve miktarda pozitif gelişmeler görmeye devam etmemiz ve miktarın art arda beşinci çeyrekte de artış göstermesi özellikle memnuniyet verici. Üçüncü çeyrekte elde etti��imiz başarılı sonuçlar hem gücümüzü, hem de büyüme stratejimizi istikrarlı biçimde uyguladığımızı ortaya koyuyor." şeklinde ifade etti.

Knobel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı zamanda, portföyümüzün stratejik gelişimini net ve tutarlı bir odak doğrultusunda ilerletmeye devam ediyoruz. Bu yıl duyurduğumuz beş satın alma işleminin tamamı başarıyla sonuçlandırıldı. En son satın almalarımızla temel faaliyet alanımızı güçlendiriyor, cazip yeni iş alanlarına açılıyor ve her iki iş birimi için yeni büyüme fırsatları yaratıyoruz: Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde, yüksek performanslı su bazlı özel bantların yanı sıra esnek malzemelere yönelik özel kaplamaları da portföyümüze ekledik. Tüketici Markaları İş Birimi’nde ise, hem Tüketici hem de Profesyonel segmentlerinde, Saç iş alanımızı global ölçekte geliştirdik. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz satın almalar toplamda yaklaşık 1,6 milyar Euro’luk satışı temsil ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu satın almaların orta ila yüksek tek haneli yüzde aralığında ortalamanın üzerinde büyüme sağlamasını ve 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 2 milyar Euro satışa ulaşmasını bekliyoruz. Bu, büyüme gündemimizi daha da güçlendirecek. 2026’ya ilişkin güncellenmiş öngörümüzle, sürdürülebilir ve kârlı büyüme sağlama hedefimizi vurguluyoruz. Bir yandan daha güçlü organik satış büyümesi beklerken, bir yandan da özellikle Yapıştırıcı Teknolojileri’nde görülen ham madde maliyetlerindeki yüksek artışı yansıtacak şekilde kâr hedefi aralığını daraltıyoruz."