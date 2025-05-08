İstanbul ofis piyasasında arz sıkıştı

İstanbul ofis piyasasında talep dengesizliği dikkat çekiyor. Özellikle ofis alanlarına olan talep artarken, yeni projelerin sınırlı sayıda olması, piyasada ciddi bir arz sıkışıklığına yol açtı.

İstanbul ofis piyasasında 2025 yılında yalnızca 223 bin m² yeni alanın eklenmesi bekleniyor. Arz talep dengesizliği sebebiyle ise ofis piyasasında kira artışları kapıda. Üretimi devam eden projeler yatırımcıların markajına girerken, ofis yatırımlarının geri dönüşlerinde hızlanma bekleniyor.

İstanbul Gayrimenkul Piyasası Raporu’na göre; İstanbul’da 2025 yılı için yalnızca 223 bin m² yeni ofis alanının piyasaya sunulması bekleniyor. Bu durum, mevcut ofis alanlarının yetersiz kalmasına neden olurken, kira fiyatlarının artışını hızlandırıyor. Bu noktada, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yer alan AKTİM Çarşı & Ofis projesi, sınırlı arz karşısında yatırımcılara ve firmalara önemli fırsatlar sunuyor.

İstanbul’da kiralık ofis alanı giderek azalıyor

İstanbul ofis piyasasında 2024 yılı itibarıyla, ofis alanlarının giderek azalması, özellikle merkezî bölgelerde kira fiyatlarını yükseltti. 2025 yılına dair tahminler, sadece 223 bin m² yeni alanın eklenmesinin beklendiğini gösteriyor. Bu, talebin karşılanmasında büyük bir yetersizlik yaratacak. Levent, Beşiktaş, Şişli ve Bayrampaşa gibi bölgelerde ofis alanı giderek daralırken, kiralık ofis fiyatları da hızla artmaya devam ediyor.

Yatırımcılar için fırsat zamanı

AKTİM Çarşı & Ofis projesi, Bayrampaşa’da İstanbul’un yükselen ve stratejik bölgelerinden birinde yer alıyor. Hem ulaşım kolaylıkları hem de modern altyapısıyla dikkat çeken bu proje, sınırlı ofis alanına sahip bölgelerdeki boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, projelerinin sektörün ihtiyaçlarına göre tasarlandığını belirterek, “AKTİM Çarşı & Ofis, İstanbul ofis piyasasında yaşanan arz sıkışıklığını göz önünde bulundurularak tasarlandı. Projemiz, yalnızca ofis alanı değil, aynı zamanda ticari alanlar ve güçlü altyapısı ile de yatırımcılara büyük avantajlar sunuyor” dedi.

Projede yer alan ofisler, işletmelerin farklı ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Hem küçük hem de büyük ölçekli firmalar için uygun alanlar sunuluyor. Ayrıca, modern mimarisi, sürdürülebilirlik

prensiplerine uygun yapısı ve erişilebilir fiyatlarıyla dikkat çekiyor. AKTİM Çarşı & Ofis, İstanbul’daki ofis piyasasında yatırımcılara yüksek getiri potansiyeli vadediyor.

Geri Dönüşüm Süresi Kısalıyor

İstanbul’daki sınırlı ofis arzı, özellikle stratejik bölgelerdeki projelerin değer kazanmasını sağlıyor. AKTİM Çarşı & Ofis gibi projeler, yatırımcılar için sadece cazip bir ofis alanı değil, aynı zamanda hızla geri dönüş sağlayacak fırsatlar sunuyor. Proje, sunduğu modern altyapı ve uygun fiyatlarla, yatırımcıların hızlı bir geri dönüş elde etmelerini sağlamakta önemli bir rol oynuyor. İstanbul'daki ofis alanı sıkıntısı, bu tür projelerin değerini artırarak, geri dönüşüm süresinin kısalmasını sağlıyor.

Ali Emre Bilgiç, “İstanbul ofis piyasasında arz sıkışıklığı, özellikle stratejik lokasyonlarda yer alan projelerin değer kazanmasını hızlandırıyor. AKTİM Çarşı & Ofis'in konumu ve modern altyapısı sayesinde, yatırımcılarımız bu projeye yaptıkları yatırımların geri dönüşünü daha kısa sürede alacaklar. Ofis alanları ve ticari alanların talebinin artması, projedeki kira gelirlerini hızla artıracak. Bu da yatırımcılar için kısa vadede yüksek getiri sağlamanın önünü açıyor.”