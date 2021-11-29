İstanbul Valiliği'nden motokurye kararı

İstanbul'da fırtına sonrası motokurye, motosiklet ve scooter kararı...

29.11.2021 22:38:000
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İstanbul Valiliği'nden motokurye kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle bu akşam saat 23.00’den yarın saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter’ların trafiğe çıkamayacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya twitter’dan şu mesajı paylaştı:

#İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen #lodos ve #fırtına nedeniyle, Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için Bugün 23.00’ten Yarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.




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