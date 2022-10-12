İstanbul’da 5 restorana Michelin yıldızı: İşte yıldız alan restoranlar

MICHELIN Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere İstanbul'un aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğu gösteriliyor.

MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, “MICHELIN Rehberi İstanbul’un ilk restoran seçkisinin lansmanı, hem müfettiş ekiplerimiz hem de bu eşsiz şehir için tarihi bir an. Toplamda 5 adet Yıldızlı işletme de dâhil olmak üzere 53 restoran ile seçimimiz, kimliği ve gelenekleriyle gurur duyan, aynı zamanda dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın çeşitliliğine ışık tutuyor. İstanbul her zaman önemli bir kültürel ve turistik destinasyon olmuştur. Bugün MICHELIN Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere bu şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz” dedi.

Toplamda 53 restoran seçime girdi:

- 2 MICHELIN Yıldızlı 1 restoran;

- 1 MICHELIN Yıldızlı 4 restoran;

- MICHELIN Yeşil Yıldızlı 1 restoran;

- 10 Bib Gourmand restoran;

- 38 tavsiye edilen restoran.

TURK Fatih Tutak’a 2 MICHELIN Yıldızı

Değerlendirmede Turk Fatih Tutak‘la ilgili şu yorumlar yer aldı: Avrupa Yakası’nda Şişli Bomonti semtinde yer alan TURK Fatih Tutak, tipik Türk lezzetlerini tatmak isteyen gurmeler için şef Fatih Tutak’ın ustalıkla yeniden yorumladığı modern ve sofistike bir seçim sunuyor. Uluslararası kariyerinde dünya mutfağından seçkin isimlerle omuz omuza çalışan bu yetenekli profesyonel, 2019 yılında Türkiye’ye döndü ve fine-dining restoranını açtı. Şefin imzası olan leziz, asidik ve tütsülenmiş notalar içeren mutfak oldukça samimi, titiz ve daha da önemlisi şefin bölgesine ve köklerine olan düşkünlüğünü ifade ediyor. Annesine ithafen hazırladığı meşhur mantı, tıpkı açık mutfakta yapılan tatlı servisi gibi ikonik hale gelmiş durumda.

Adres: Bomonti, Cumhuriyet Hacıahmet Silahşör Caddesi, Yeniyol Sokak No:2, Şişli, Istanbul, 34440, Türkiye

4 restoran 1 MICHELIN Yıldızı sahibi oldu

İstanbul mutfak çeşitliliğini yansıtan ve yerel ürün-lezzetlere olan bağlılığını koparmayan 4 restoran, 1 MICHELIN yıldızı ile ödüllendirildi.

Araka

Yeniköy’de bulunan Araka, şehrin koşuşturmacasından uzakta sakin bir ortam sunuyor. Menüde mevsim sebzeleri ve şifalı otlara ağırlık veren şef Zeynep Pınar Taşdemir, son derece kişisel ve cesur bir mutfak yaratmış durumda. Acılı, ekşili ve baharatlı tatlar, zahter ile tatlandırılmış, marine edilmiş sebzeler ve baharatlı sosta ılık zeytinlerle servis edilen balkabağı püresi gibi harika bir şekilde dengeleniyor ve birleşiyor.

Adres: Kapalı Bakkal Sokak No:8, Yeniköy/Sarıyer, Istanbul, 34277, Türkiye

Mikla

Beyoğlu Pera’daki Mikla, Anadolu geleneklerini yenilikçi bir dokunuşla ele alıyor. Türk ürünlerinin tüm zenginliğini ve çeşitliliğini kutlayan kreasyonlar, bir lezzet patlaması sunuyor. Hafifçe haşlanmış ve ardından ızgara yapılmış ahtapot, semizotu ve elma sirkeli yeşil fasulye turşusu salatası MICHELIN Rehberi müfettişlerinin bağenisini kazanan tabakların sadece birer örneğidir.

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:15, 18th floor (18. kat), Tepebaşı/Beyoğlu, Istanbul, 34430, Türkiye

Neolokal

Salt Galata’da bulunan Neolokal, tipik bir Anadolu repertuarına da hizmet ediyor. Cesur teknikler ve mutfaktaki yenilikler, tıpkı bulgurdan ve lezzetli bir tavuk hazırlığından yapılmış hafif baharatlı bir ‘cupcake’ ve yanında zengin kremalı velouté ve patates gevreği ile süslenmiş gövdeli bir tavuk dömi glas gibi gelenek ve modernite arasında kalıcı bir köprü olması amaçlanan yemekler sunuyor.

Adres: Arap Camii Mahallesi, Bankalar Caddesi No:11/1, Beyoğlu, Istanbul, 34420, Türkiye

Nicole

Beyoğlu Tomtom’daki Nicole, geleneksel Türk tariflerinin Orta Doğu baharatlarıyla buluştuğu incelikli bir mutfak sunuyor. Kariyerine Bodrum’da başlayan Şef Serkan Aksoy, ürünlerinin kökenine özellikle dikkat ediyor ve etik bir yerel üreticiler ağı ile çalışmayı sürdürüyor. Füme yoğurt ve üzüm suyu ile vurgulanmış yumuşak kuzu eti ile servis edilen dolmaları, Michelin Rehberi ekiplerini tam anlamıyla büyüledi.

Adres: Tomtom Kaptan Sokak No:18, Beyoğlu, Istanbul, 34433, Türkiye

10 restaurant Bib Gourmand ödülüne layık görüldü

Bib Gourmand, makul fiyatlarla harika yemekler sunan restoranları öne çıkarıyor. İstanbul’da toplamda 10 mekan, sundukları mükemmel fiyat-performans dengesi açısından ödüllendirildi.

Michelin Yeşil Yıldız :

Neolokal

Bib Gourmand ödülleri:

Giritli

Pandeli

Tershane

Karaköy Lokantası

Aheste

Cuma

Sade Beş Denizler Mutfağı

Alaf

Aman Da Bravo

Calipso

Tavsiye edilenler:

Khorasani

Deraliye

Lokanta 1741

Matbah

Ocak

Octo

Mürver

Sofyalı 9

Eleos Beyoğlu

Yeni Lokanta

Kubbeli Lounge

Çok Çok Thai

Cuma

1924 İstanbul

Topaz

Nobu

Atölye

St. Regis Brasserie

Spago

Glens

Aqua

Tatbak

Tuğra

Feriye

Banyan

Aila

Park Fora

İnari Omakase Kuruçeşme

29

Sunset Grill & Bar

Şans

Rumeli Hisarı İskele

Kiss The Frog

Calipso

Seraf

Zuma

Beyti

Azur

Kıyı

Balıkçı Kahraman

MICHELIN Genç Şef ve Servis Ödülleri:

MICHELIN Genç Şef ödülünü Mürver Restoran’dan Mevlüt Özkaya kazandı.

MICHELIN Servis Ödülü, Sunset Grill &Bar ekibinin oldu.