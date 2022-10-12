İstanbul’da 5 restorana Michelin yıldızı: İşte yıldız alan restoranlar

MICHELIN Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere İstanbul'un aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğu gösteriliyor.
MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, “MICHELIN Rehberi İstanbul’un ilk restoran seçkisinin lansmanı, hem müfettiş ekiplerimiz hem de bu eşsiz şehir için tarihi bir an. Toplamda 5 adet Yıldızlı işletme de dâhil olmak üzere 53 restoran ile seçimimiz, kimliği ve gelenekleriyle gurur duyan, aynı zamanda dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın çeşitliliğine ışık tutuyor. İstanbul her zaman önemli bir kültürel ve turistik destinasyon olmuştur. Bugün MICHELIN Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere bu şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz” dedi.
Toplamda 53 restoran seçime girdi:
- 2 MICHELIN Yıldızlı 1 restoran;
- 1 MICHELIN Yıldızlı 4 restoran;
- MICHELIN Yeşil Yıldızlı 1 restoran;
- 10 Bib Gourmand restoran;
- 38 tavsiye edilen restoran.
TURK Fatih Tutak’a 2 MICHELIN Yıldızı
Değerlendirmede Turk Fatih Tutak‘la ilgili şu yorumlar yer aldı: Avrupa Yakası’nda Şişli Bomonti semtinde yer alan TURK Fatih Tutak, tipik Türk lezzetlerini tatmak isteyen gurmeler için şef Fatih Tutak’ın ustalıkla yeniden yorumladığı modern ve sofistike bir seçim sunuyor. Uluslararası kariyerinde dünya mutfağından seçkin isimlerle omuz omuza çalışan bu yetenekli profesyonel, 2019 yılında Türkiye’ye döndü ve fine-dining restoranını açtı. Şefin imzası olan leziz, asidik ve tütsülenmiş notalar içeren mutfak oldukça samimi, titiz ve daha da önemlisi şefin bölgesine ve köklerine olan düşkünlüğünü ifade ediyor. Annesine ithafen hazırladığı meşhur mantı, tıpkı açık mutfakta yapılan tatlı servisi gibi ikonik hale gelmiş durumda.
Adres: Bomonti, Cumhuriyet Hacıahmet Silahşör Caddesi, Yeniyol Sokak No:2, Şişli, Istanbul, 34440, Türkiye
4 restoran 1 MICHELIN Yıldızı sahibi oldu
İstanbul mutfak çeşitliliğini yansıtan ve yerel ürün-lezzetlere olan bağlılığını koparmayan 4 restoran, 1 MICHELIN yıldızı ile ödüllendirildi.
Araka
Yeniköy’de bulunan Araka, şehrin koşuşturmacasından uzakta sakin bir ortam sunuyor. Menüde mevsim sebzeleri ve şifalı otlara ağırlık veren şef Zeynep Pınar Taşdemir, son derece kişisel ve cesur bir mutfak yaratmış durumda. Acılı, ekşili ve baharatlı tatlar, zahter ile tatlandırılmış, marine edilmiş sebzeler ve baharatlı sosta ılık zeytinlerle servis edilen balkabağı püresi gibi harika bir şekilde dengeleniyor ve birleşiyor.
Adres: Kapalı Bakkal Sokak No:8, Yeniköy/Sarıyer, Istanbul, 34277, Türkiye
Mikla
Beyoğlu Pera’daki Mikla, Anadolu geleneklerini yenilikçi bir dokunuşla ele alıyor. Türk ürünlerinin tüm zenginliğini ve çeşitliliğini kutlayan kreasyonlar, bir lezzet patlaması sunuyor. Hafifçe haşlanmış ve ardından ızgara yapılmış ahtapot, semizotu ve elma sirkeli yeşil fasulye turşusu salatası MICHELIN Rehberi müfettişlerinin bağenisini kazanan tabakların sadece birer örneğidir.
Adres: Meşrutiyet Caddesi No:15, 18th floor (18. kat), Tepebaşı/Beyoğlu, Istanbul, 34430, Türkiye
Neolokal
Salt Galata’da bulunan Neolokal, tipik bir Anadolu repertuarına da hizmet ediyor. Cesur teknikler ve mutfaktaki yenilikler, tıpkı bulgurdan ve lezzetli bir tavuk hazırlığından yapılmış hafif baharatlı bir ‘cupcake’ ve yanında zengin kremalı velouté ve patates gevreği ile süslenmiş gövdeli bir tavuk dömi glas gibi gelenek ve modernite arasında kalıcı bir köprü olması amaçlanan yemekler sunuyor.
Adres: Arap Camii Mahallesi, Bankalar Caddesi No:11/1, Beyoğlu, Istanbul, 34420, Türkiye
Nicole
Beyoğlu Tomtom’daki Nicole, geleneksel Türk tariflerinin Orta Doğu baharatlarıyla buluştuğu incelikli bir mutfak sunuyor. Kariyerine Bodrum’da başlayan Şef Serkan Aksoy, ürünlerinin kökenine özellikle dikkat ediyor ve etik bir yerel üreticiler ağı ile çalışmayı sürdürüyor. Füme yoğurt ve üzüm suyu ile vurgulanmış yumuşak kuzu eti ile servis edilen dolmaları, Michelin Rehberi ekiplerini tam anlamıyla büyüledi.
Adres: Tomtom Kaptan Sokak No:18, Beyoğlu, Istanbul, 34433, Türkiye
10 restaurant Bib Gourmand ödülüne layık görüldü
Bib Gourmand, makul fiyatlarla harika yemekler sunan restoranları öne çıkarıyor. İstanbul’da toplamda 10 mekan, sundukları mükemmel fiyat-performans dengesi açısından ödüllendirildi.
Michelin Yeşil Yıldız :
Neolokal
Bib Gourmand ödülleri:
Giritli
Pandeli
Tershane
Karaköy Lokantası
Aheste
Cuma
Sade Beş Denizler Mutfağı
Alaf
Aman Da Bravo
Calipso
Tavsiye edilenler:
Khorasani
Deraliye
Lokanta 1741
Matbah
Ocak
Octo
Mürver
Sofyalı 9
Eleos Beyoğlu
Yeni Lokanta
Kubbeli Lounge
Çok Çok Thai
Cuma
1924 İstanbul
Topaz
Nobu
Atölye
St. Regis Brasserie
Spago
Glens
Aqua
Tatbak
Tuğra
Feriye
Banyan
Aila
Park Fora
İnari Omakase Kuruçeşme
29
Sunset Grill & Bar
Şans
Rumeli Hisarı İskele
Kiss The Frog
Calipso
Seraf
Zuma
Beyti
Azur
Kıyı
Balıkçı Kahraman
MICHELIN Genç Şef ve Servis Ödülleri:
MICHELIN Genç Şef ödülünü Mürver Restoran’dan Mevlüt Özkaya kazandı.
MICHELIN Servis Ödülü, Sunset Grill &Bar ekibinin oldu.