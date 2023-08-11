İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu...

11.08.2023 08:58:420
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İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu. İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı.

İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da, 1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

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