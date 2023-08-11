İstanbul'da ekmeğe zam geldi

İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu...
İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu. İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak'tan bu yana 5 liraydı.
İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da, 1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.