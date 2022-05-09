İstanbul'da otellerde yer bulunamıyor

İTO Başkanı Avdagiç: Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulunamadığını belirterek, "Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Avdagiç, kompozit malzemeleri üreten sanayicileri Paris'te bir araya getiren JEC World Fuarı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Havacılıktan kimyaya, tekstilden otomotive, raylı taşımacılıktan rüzgâr enerjisine kadar birçok alan için kompozitin çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Avdagiç, Türkiye'de sektörde 180 ila 220 arasında firmanın faaliyet gösterdiğini, dolaylı olarak bu rakamın 3 bini bulduğunu söyledi. Sektörde yaklaşık 13 bin kişinin çalıştığını ve 4-6 milyar dolarlık bir ihracat hacminin bulunduğunu ifade etti.

Emtia fiyatlarının kısa vadede geri gideceğine dair bir emare yok

Şekib Avdagiç, İstanbul'da en ölü sezon olarak nitelendirilen mart ayında otellerin doluluk oranının yüzde 92'yi bulduğunu, bu oranın salgın öncesi dönemde bile yakalanamadığını söyledi. Elde ettikleri verilerin, Suudi Arabistan'dan 250 bin turist geleceğini gösterdiğini aktaran Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulamayacaksınız. Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. Sanayi tarafına baktığımızda, orada zaten bir problem yok. Diğer taraftan son dönemde herkesin gündeminde iki konu var; elektrik ve doğal gaz faturaları... Birim fiyatlar kısa sürede birkaç katına çıktı ama bu bütün dünyada bu şekilde gerçekleşti. Önümüzdeki iki çeyrek için petrolde 135 dolar seviyeleri konuşuluyor. Yapılan çalışmalara da baktığımızda, Rusya-Ukrayna savaşının da tetiklemesi ile emtiada ulaşılan fiyatların kısa vadede geri gideceğine dair bir emare yok."

Türkiye’nin sınırı aşan elektronik ticareti geliştirmesi gerek

Şekib Avdagiç, yetkililerle e-ticaret düzenlemesi hakkında yaptıkları görüşmeye değinerek, şöyle devam etti: "Biz görüşmede düşüncelerimizi aktardık. Ümit ediyorum ki buradan çıkacak sonuçla hem e-ticaret alanında yer alan firmaların sayısı artacaktır hem de burada bir tekelleşme veya pazarı domine etme konusunu kontrol altına alacaklardır. Pazar yerleri ile alakalı çok fazla sektör var. Mesela kargo sektörünün 3’te 2’sini e-ticaret kapsıyor. Bu yüzden olay sadece e-ticaret alanındaki firmaları değil, onların ilişkili olduğu sektörlerin regülasyonunu da içeriyor."