Taksimetre açılış ücreti 9,8 lira, tam elektronik bilet ücreti 7,67 lira, minibüs indi bindi ücreti ise 5,25 TL oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan üçüncü toplantısında ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam kararı çıktı.

Taksimetre açılış ücreti 9,8 lira, tam elektronik bilet ücreti 7,67 lira, minibüs indi bindi ücreti ise 5,25 TL oldu.

İstanbul'da toplu ulaşıma beklenen zam geldi. 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren uygulamaya konulacak zamlı tarifelerle birlikte, İETT otobüs ve metrobüslerde tam elektronik bilet ücreti 7,67 lira, tam abonman 602 lira, öğrenci abonman 109 lira, ilk aktarma 5,48 lira oldu.

Minibüslerde indi bindi ücreti 5,25 TL olurken, okul servis ücreti 0-1 km 554 TL, personel servis ücreti ilk kalkış 295 TL olarak belirlendi.

İstanbul'da ulaşıma yapılan zamla birlikte taksilerde, taksimetre açılış ücreti 9,8 lira, kısa mesafe ücreti 28 lira oldu. Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 10 liraya yükseldi.

Marmaray'a da zam geldi.

Marmaray ücretleri de zamlandı. Tam en kısa taşıma ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, tam parkur 12,12 TL'den 16,97 TL'ye yükseldi.

Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2,67 TL iken 3.74 TL, tam parkur öğrenci ücreti 5,48 TL iken 7,67 TL oldu. Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3,92'lik kısa mesafe ücreti 5,49 TL'ye, 8,45 TL'lik tam parkur ücreti 11,83 TL'ye çıkarıldı.

Bir geç bilet 23 TL'den 32 TL'ye, 2 geç bilet 35 TL'den 49 TL'ye, 3 geç bilet 67 TL'den 94 TL'ye yükseldi.