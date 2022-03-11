İstanbul’dan otobüslerin çıkışı durduruldu: İmamoğlu cumartesi için uyardı

İstanbul’da dün öğleden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar önlemleri kapsamında Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durduruldu. Tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi.

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan cumartesi uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da etkisini artıran kar yağışına ilişkin uyarılarda bulundu. İmamoğlu, cumartesinin en yoğun kar yağışının yaşanacağı gün olacağını belirterek vatandaşları trafiğe araçlarıyla çıkmamaları konusunda uyardı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Yağış gün boyu devam edecek. Bir anda kar yağışı bastırabiliyor. Erken saatlerde benzer bir şeyi TEM Otoyolunda yaşadık. Vatandaşlarımızın iş birliği en kritik konumuz. Bu akşama da kar yoğunlaşması söz konusu. Cumartesi günü kar yağışı konusunda en yoğun gün olacak. Yarın bu tedbirlerin daha da üst seviyesinde olması, vatandaşlarımızın katkıyı sunması gerekiyor. Cumartesi gerçekten 4-5 günlük kar yağışı içerisinde en yoğun kar yağışı olacağı gün olacak. Bazı yerlerde bir anda 15-20 cm’lik kar yoğunluğuna ulaşılacağı belirtiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri önemli. Araçların kar lastiği kullanmaları şart. Don ve buzlanma riski yine söz konusu.”

Anadolu Yakası’nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçların kar yağışından dolayı rampalarda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması devam ederken Çamlıca tepesi ve yüksek kesimlerde yollar beyaza büründü.

TEM ve D-100 karayolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş bir şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı Avrupa Yakası’nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde günün ilk saatlerinde şiddetli kar yağışı görülürken, bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Galata Köprüsü’nde ise bazı vatandaşlar şiddetli kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden oltalarıyla balık tuttu.

İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

Otogarlardan otobüslerin çıkışları durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim, bir sonraki duyuruya kadar ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur.” ifadelerini kullandı.

Tır ve kamyonlara kente giriş yasağı getirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır ve kamyonların kente girişinin durdurulduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “KarlaMücadele” etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur. İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde beklemeleri gerekmektedir.”

Yerlikaya, “Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde.” ifadelerini kullandı.