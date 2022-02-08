İstanbulkart Mobil, en popüler 5 finans uygulaması arasında

Dijital İstanbulkart ile İstanbul içi toplu ulaşımı uçtan uca dijital hale getiren İstanbulkart Mobil, en çok indirilen ilk 5 finans uygulaması arasındaki yerini aldı.

Son iki yıl içerisinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve stratejik işbirlikleri sayesinde İstanbulkart bir ulaşım kartının ötesine taşınarak Şehrin Yaşam Kartı haline geldi. Ön ödemeli bir elektronik para kartı olan İstanbulkart, bugün ulaşımın yanı sıra marketlerden müzelere, online alışverişlerden taksilere, kafe-restoranlardan akaryakıt istasyonlarına, perakende sektöründen eğlence sektörüne kadar birçok alanda ödeme aracı olarak 20 milyon İstanbulluya hizmet vermekte.

Belbim, İstanbulkart’ın mobil uygulaması olan İstanbulkart Mobil ile fiziksel kartın tüm yeteneklerini ve teknolojinin getirdiği avantajları dijitale taşıyan hizmetler sunmakta.

Dijitalleşen İstanbulkart, dünyada bir ilke imza attı

Akıllı Şehir vizyonu doğrultusunda dijitalleşme çalışmalarına hız veren BELBİM AŞ, yenilediği İstanbulkart Mobil ile İstanbulluların yaşam kalitesini artırıyor.

İstanbul içi tüm toplu ulaşım ödemelerini QR kodla yapabilme imkânı sunan İstanbulkart Mobil, TL/abonman yükleme, vizeleme talimatlarıyla fiziksel karta ve fiziksel işlem noktalarına olan bağımlılığı da ortadan kaldırıyor.

BELBİM AŞ, dijitalleşme süreçlerine hız vererek İstanbullulara sunduğu İstanbulkart Mobil sayesinde İstanbulluların dijital ulaşım çağına geçiş yapmasını sağlamıştır. İstanbulkart Mobil’in sunduğu QR kodla ödeme özelliği, indirimli ve imtiyazlı profillerin tüm haklarını saklı tutarak aktarma ve mesafe bazlı ücretlendirmeleri hesaplayabilen dünyanın ilk örneği olmuştur.

6 milyon indirilerek, en popüler 5 uygulama arasına girdi

Kasım ayında yenilenen İstanbulkart Mobil 6 milyon indirme sayısıyla en çok indirilen ilk 5 finans uygulaması arasına girdi. Finans kategorisinde önemli markaları geride bırakan İstanbulkart Mobil; iOS’ta (iPhone) 2., Google Play’de (Android) 4. sırada konumlanarak yükselişini sürdürüyor.

İstanbulkart Mobil kullanıcıları tarafından 500 bin dijital kart oluşturularak 5 milyon QR kodla geçiş işlemi gerçekleştirildi.

Fiziksel işlem noktaları yerine İstanbulkart Mobil’i tercih eden kullanıcılar sayesinde elektrik tasarrufu da sağlanarak yeşil bir geleceğin inşasına katkıda bulunuluyor.

İstanbulkart Mobil, yüksek ve hızlı işlem frekansı ile İstanbullulara inovatif çözümlerle hizmet vermeye devam ediyor.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin;

“İstanbul, bir yandan genişleyen coğrafyası, bir yandan artan nüfusu ile dünyanın sayılı mega kentleri arasındaki yerini çoktan aldı. 20 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan İstanbul’da akıllı şehirler vizyonuyla İstanbul halkının hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojik çözümler geliştiriyoruz.

İstanbulkart Mobil de İstanbul halkının bu vizyonla hizmet alması hususunda çok kıymetli bir teknolojik ürün. Ulaşım ödemelerini uçtan uca dijitalleştiren İstanbulkart Mobil’i dileyen herkesin ücretsiz olarak erişebileceği ve güvenle kullanabileceği vatandaş odaklı bir mobil uygulama olarak hayata geçirdik.

İstanbulkart Mobil, 6 milyon İstanbullu tarafından indirilerek IOS ve Android uygulama marketlerinde en çok indirilen ilk 5 finans uygulaması arasına girdi. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşarken İstanbul’u dünyanın sayılı akıllı kentleri arasında konumlandıracak dijitalleşme projelerimize son hızla devam ediyoruz.”

Yeni İstanbulkart Mobil’in özellikleri

•6 haneli tek şifre ile uygulamaya kolay giriş

•Parmak izi tanıma ve Face ID (yüz tanıma) özelliğiyle uygulamaya güvenli giriş

•Uygulamaya giriş yapmadan çevrim dışı QR kodla ödeme işlemi

•Fiziksel noktaya ihtiyaç duymadan İstanbulkart Mobil üzerinden TL ve abonman yükleme talimatı verme

•Vizeleme talimatı verme

•Android ve IOS işletim sisteminde TL / abonman yükleme ve vizeleme talimatının NFC özelliği ile tanımlanması

•HES kodu eşleştirme

•Keşfet menüsüyle tüm ödeme ve yükleme noktalarını görüntüleyebilme

•Kampanya takibi, kampanyalara katılım ve ödül kazanımı