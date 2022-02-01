İstanbul'un enflasyonu yüzde 50 oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak ayına ilişkin fiyat endekslerini açıkladı.

1.02.2022 12:21:000
Paylaş Tweet Paylaş
İstanbul'un enflasyonu yüzde 50 oldu

İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 50,91 seviyesine çıktı.

Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,18 artış göstermişti.

Ocak'ta aylık bazda yükseliş ise yüzde 13,78 oldu.

Üretici fiyatları açısından gösterge olan toptan eşya fiyat endeksi ise Ocak'ta yıllık bazda yüzde 53,96 arttı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Harika bir patron olmanın 10 yolu

Harika bir patron olmanın 10 yolu

Başarısızlık korkulması gereken bir şey değildir

Başarısızlık korkulması gereken bir şey değildir

Genç girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak

Genç girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak

Efes Pilsen'e 7'nci logo

Efes Pilsen'e 7'nci logo

Octagon'u Türkiye'ye getiriyor

Octagon'u Türkiye'ye getiriyor

Yarın her şey farklı olacak

Yarın her şey farklı olacak

Yorum Yaz