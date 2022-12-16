İstanbul'un uzak semtlerine metro piyangosu: Hangi semt yüzde 300 prim yaptı?

Emlak platformu Hepsiemlak'ın verilerine göre çoğu İstanbullunun adını bile duymadığı bazı semtlerde satılık ve kiralık konutlarda artış oranları geçen yıla göre yüzde 307'ye kadar yükseldi.

Kadıköy'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayan metro hattının açılması İstanbul'un uzak semtlerinde gayrimenkul fiyatlarını patlattı.

Emlak platformu Hepsiemlak'ın verilerine göre çoğu İstanbullunun adını bile duymadığı bazı semtlerde satılık ve kiralık konutlarda artış oranları geçen yıla göre yüzde 307'ye kadar yükseldi.

Uzunluğu 7,4 kilometre olan 4 istasyonlu yeni metro hattı, 2 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılmıştı. Metronun Tavşantepe'den sonraki bölümünün de tamamlanıp hizmete açılması ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale geldi.

Kurtköy'de fiyatlar sıçradı

Hepsiemlak verileri, yeni metro hattının bölgedeki gayrimenkul fiyatlarını nasıl etkilediğini rakamsal olarak da gösteriyor. Kurtköy'de satılık konutlarda artış oranı yüzde 167 olurken kiralık konutlarda ise artış yüzde 233 olarak gerçekleşti.

Sabiha Gökçen'den bir önceki durak Kurtköy'de satılık konutların metrekaresi geçtiğimiz yılın Kasım ayında 6 bin 731 TL iken bu yılın Kasım ayında 20 bin 769 liraya tırmandı. Kurtköy'de kiralık konutlarda geçtiğimiz Kasım ayında ortalama metrekaresi 15 lira iken metronun açılmasından sonra metrekaresi 50 liraya kadar yükseldi.

Yayalar ve Şeyhli'nin yükselişi

Metro hattı ile değerlenen başka bölgeler ise Yayalar ve Şeyhli oldu. Yayalar'da geçtiğimiz yılın Kasım ayında metrekaresi 4 bin 583 lira olan satılık konutlar bu yılın aynı ayında yüzde 307'lik rekor bir artışla metrekaresi 18 bin 667 liraya tırmandı. Yayalar'da bulunan kiralık konutlarda da artıştan payını aldı. Geçtiğimiz Kasım ayında 24 lira olan kiralık konutlarda metrekaresi bu yıl 60 liraya çıktı.

Aynı metro istasyonunun yakınındaki Şeyhli Mahallesi’nde de geçtiğimiz yıl metrekaresi 23 lira olan kiralık konutlarda bu Kasım ayında 60 liraya kadar yükseldi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ne metro bereketi

Fevzi Çakmak'ta metronun ulaşmasından önce satılık konutların metrekaresi 2 bin 741 lira iken bu yıl Kasım ayında ortalama fiyatlar metrekaresi 21 bin 692 lira seviyesine ulaştı Fevzi Çakmak'ta kiralık konutlarda da geçen yıl metrekaresi 17 lira iken bu yıl yüzde 257'lik artışla 61 liraya ulaştı.