İşte seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı gösterebileceği 11 isim

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenlere ilişkin YSK kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilen 11 isim alfabetik sıraya göre şöyle:

Davut Turan,

Doğu Perinçek,

Erkan Trükten,

Halil Murat Ünver,

Hilmi Özden,

İrfan Uzun,

Muhammed Ali Fatih Erbakan,

Muharrem İnce,

Sinan Oğan,

Tevfik Ahmet Özal ve

Yakup Türkal

Başvuru şartlarını sağlayanların YSK tarafından ilan edilmesiyle beraber seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 22 Mart 2023 Çarşamba imza verilerek, teklifte bulunulmaya başlanacak. Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında 100 bin imzanın toplanması gerekecek.

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Kimler başvurmuştu?

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen ve başvuru yapanlar şöyleydi.

Selami Karagöz, Hilmi Özden, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu, Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Hürrem Ayaz, Tevkif Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Duran Güveninir, Muhammed Ali Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan.

YSK'nin incelemeleri sonrasında, Murat Hakan Uzan ve Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, "müracaatlarını bizzat Kurula yapmadıkları" gerekçesiyle reddedilmişti. Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verilmişti.