İtalyan ortak, 3. Köprü'deki hisselerini devrediyor

Rekabet Kurumu’na, Astaldi S.P.A’nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki hisselerinin IC İçtaş’a devri için başvuruldu.

24 ARALIK, 20190
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İtalyan ortak, 3. Köprü'deki hisselerini devrediyor

Rekabet Kurulu’na, Astaldi S.P.A’nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devri için başvuru yapıldı.

IC İÇTAŞ, İTALYAN ŞİRKETİN 3. KÖPRÜ VE OTOYOL HİSSELERİNİ ALACAK

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurula, Astaldi S.P.A’nın, ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Kuzey Köprüsü ve Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ, IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat AŞ ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat AŞ ve ICA İçtaş-Astaldi adi ortaklığındaki hisselerinin, IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. AŞ tarafından devralma işlemi için başvuruldu.

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