İTO'dan yemek kartları konusunda açıklama

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO olarak bir süredir yakından takip ettiğimiz çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarlarının vergi istisnası kapsamına alınması önerimizin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez dün İTO 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'nde açıkladığı işveren ve çalışanlara yönelik kararlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, çalışanlara yemek ödemelerinde yemek kartı kullanma zorunluluğunun kaldırılmasının büyük bir müjde olduğunu belirten Avdagiç, "İTO olarak bir süredir yakından takip ettiğimiz çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarlarının vergi istisnası kapsamına alınması önerimizin yürürlüğe girmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Böylelikle yemek kartı nedeniyle oluşan komisyon masrafı ortadan kalkacak. Hem iş yeri sahiplerinin maliyetleri azalacak, hem de çalışanlar ekstra zamlarla karşılaşmayacak. Bu durum enflasyonla mücadeleye de pozitif yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, işveren ve çalışanlara yönelik yeni kararların İTO’nun 140'ıncı yılını kutladığı bir günde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmasını anlamlı bulduklarını kaydederek, "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1.000 liralık kısmının gelir vergisi ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulmasını da isabetli bir karar olarak görüyoruz. Ayrıca yurt dışındaki inşaat, bakım, onarım gibi işlerde Türk işçi çalıştıranlar gelir vergisi ödemeyecek. Tüm bu düzenlemeler aynı zamanda işveren tarafından çalışanlarımızın daha fazla desteklenmesini de teşvik edecektir." değerlendirmesinde bulundu.