İTÜ Çekirdek, en iyi kuluçka merkezi seçildi

İTÜ Çekirdek, girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran ve sıralayan Global Startup Awards tarafından 2023 yılı için Avrasya bölgesinin birincisi seçildi.

İTÜ ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran ve sıralayan Global Startup Awards tarafından 2023 yılı için Avrasya bölgesinin birincisi seçildi.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, İTÜ Çekirdek, bir kez daha en iyi kuluçka merkezi olarak belirlendi. İTÜ Çekirdek, her yıl kuluçka merkezleri ve startupların değerlendirmesini ve sıralamasını yayınlayan Danimarka merkezli Global Startup Awards'ın "Bölgesel Birinciler" kategorisinin kazananı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, İTÜ Çekirdek'in, 11 yıldır sunduğu desteklerle Türkiye'deki genç girişimcilerin başarı hikayelerine küresel ölçekte katkı sunan bir merkez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İTÜ Çekirdek'te dünyanın en önemli üniversitelerinde ve girişimcilik merkezlerinde kullanılan iş modeli ve içeriklerinin yerel koşul, ihtiyaçlara ve küresel gerekliliklere göre uyarladığımız bize özel bir yöntemi kullanıyor ve bunu sürekli geliştiriyoruz. Her yıl binlerce başvuru aldığımız İTÜ Çekirdek'te 600'ü aşkın girişimi destekliyor, her eğitim dönemimize 100'e yakın girişim dahil ediyoruz. İTÜ Çekirdek’te kuruluşumuzdan bu yana destek verilen 3 bin 600 girişimimiz bulunuyor. Bunların arasından 1.200 girişim şirketleşti. Desteklenen girişimler 1 milyar TL'ye yakın yatırım almış, toplam ciroları ise 500 milyon TL'yi aşmış durumda.

Geride bıraktığımız 11 yılı aşkın sürede kuluçka merkezimiz 50 kat büyüdü. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de girişimcilik ekosisteminin yönetilmesi kolay değil. Alanında uzman yöneticilerle bu sistemi yönetmek ve gerekli adımları atmak çok önemli. Bu çalışmaları hayata geçirirken bizler de değiştik, dönüştük, geliştik ve evrildik. Önümüzdeki dönemde de yeni çağrılar ve projeleri hayata geçirmeye ve küresel ekosistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, 8 ayrı bölge için değerlendirme yapılan yarışmada Avrupa-Asya bölgesi kazananı teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine sahip İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi oldu.

Mart 2023'te global birincileri açıklanacak olan yarışmada da İTÜ Çekirdek'in oldukça iddialı olduğu bildirildi.